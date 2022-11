Deset let hitu Gangnam Style. Na další pecku rapper PSY stále čeká

Jihokorejský zpěvák říkající si zkratkou PSY před deseti lety vylétl jako kometa na poli showbyznysu se svým hitem Gangnam Style. Ve své době byl se 4,6 miliardy zhlédnutími nejsledovanějším videoklipem na YouTube a přinesl tamnímu hudebnímu stylu K-pop celosvětovou pozornost. Od vydání písně, kterou lidé milovali a mnozí kritici naopak kroutili hlavami, uplynulo deset let. Sám PSY, který od té doby žádný podobný úspěch nezopakoval, oslaví v prosinci půlkulaté pětačtyřicetiny a věnuje se řízení své hudební společnosti, napsal deník The New York Times.

Píseň Gangnam Style v roce 2012 ovládla internet a pomohla vydláždit cestu k celosvětovému úspěchu korejského K-popu. Zpěvák PSY, který za písní stojí, se roky snažil tento fenomén zopakovat – ale už se mu to nepodařilo. Klip, který jako první na YouTube přesáhl hranici dvou miliard zhlédnutí a počet se zastavil na 4,6 miliardy, je tak dnes pro PSY spíše tvůrčím utrpením, poznamenal The New York Times.

Podívejte se na původní videoklip k písni Gangnam Style:

Videoklip k písni PSY Gangnam Style dosud zhlédlo na YouTube 4,6 miliarda lidí.

Tehdejší klip byl vizuálně postaven na charakteristických pohybech představujících jízdu na koni. Výstřední, ale neodolatelně chytlavá píseň a doprovodné video dostaly název podle luxusní čtvrti v Soulu Gangnam.

Video bylo v roce 2012 natolik kulturně všudypřítomné, že se na něj v den prezidentských voleb zeptali Baracka Obamy, který tehdy obhajoval svůj mandát. Parodii na píseň natočili i astronauti NASA a mnozí další. Sláva hitu Gangnam Style byla tak obrovská, že gesto z videoklipu symbolizující držení koňských otěží si s chutí s PSY v roce 2013 vyzkoušel i sám tehdejší generální tajemník OSN – pravda, Jihokorejec – Pan Ki-mun (na snímku níže).

Ještě několik let po vydání klipu úspěch písně PSY pronásledoval. Byl zasazen do „hollywoodské“ existence, pronásledován paparazzii, podepsal smlouvu s manažerem Justina Biebera a vydal singl se Snoop Doggem. Vnitřně ale cítil rostoucí tlak na další vytvoření dalšího hitu. „Stále jsem si říkal: Měl bych udělat ještě jeden,” řekl v rozhovoru pro NYT.

Přestěhoval se do Los Angeles ve snaze rozjet svou globální kariéru, za oceánem daleko od své rodné Jižní Koreje, kde byl jak stálicí hudebních žebříčků, tak zdrojem vtipů komiků v televizních show. Žádný z jeho pokusů se však podobnému úspěchu nepřiblížil ani přes použití obdobného receptu, díky kterému se Gangnam Style stal celosvětovým úspěchem.

Zájem showbyznysu i ekonomů

PSY nebyl sám, kdo se snažil přijít na to, jak fenomén Gangnam Style zopakovat. V Jižní Koreji nejen hudební průmysl, ale i ekonomové studovali, co bylo tak zásadního v melodii, textu, videu, tanci a muži, který píseň posunul na tak jedinečné úrovně všudypřítomnosti.

Ale i díky tomu se za deset let od doby, kdy píseň a video poprvé umístily jihokorejskou pop music na hudební mapu mnoha lidí na světě, stal K-pop kulturním molochem, který expandoval z trhů ve východní a jihovýchodní Asii a pronikl do všech koutů světa. Následovali další jihokorejští umělci jako BTS a Blackpink, kteří získali desítky milionů oddaných fanoušků. A komerční úspěch zpěváků měl i ekonomický dopad, který se projevil na HDP jinak podle počtu obyvatel menšího národa.

Tehdejší nadšení a úspěch se přelil mimo hudbu i do politiky, vzdělávání a dokonce i na newyorskou Broadway. „PSY postavil K-pop na jinou úroveň,” řekl Kim Young-dae, hudební kritik, který o tomto odvětví hodně napsal. Píseň „změnila pravidla hry“ pro korejskou hudební scénu a vydláždila cestu k nárůstu zájmu a komerčnímu úspěchu jihokorejských hvězd, které přišly po něm, míní Kim.

Nyní, deset let od bleskového a fenomenálního úspěchu je PSY – vlastním jménem Park Jae-sang – zpět doma v Jižní Koreji, kde založil vlastní hudební vydavatelství a manažerskou společnost. A snaží se znovu vytvořit obdobné hudební kouzlo s další generací talentů K-popu jako jeden z tvůrců tohoto odvětví showbyznysu.

Tajemství úspěchu písně? Dodnes nevím, říká PSY

„Jedna z věcí, které na této práci miluji nejvíc, je to, že je nepředvídatelná. Říkáme si mezi sebou, že podnikáme se ‚zavřenou krabicí‘ – protože nevíte, co máte, dokud ji neotevřete,“ řekl PSY v rozhovoru s NYT v kanceláři svého hudebního vydavatelství sídlícího, kde jinde, než ve čtvrti Gangnam v Soulu. „Nikdy nevíte, který mrak přinese déšť,” dodal.

A i když může svým začínajícím hvězdám poradit na základě desítek let zkušeností v oboru, nemůže jim nabídnout spolehlivou radu, jak vytvořit hitovou desku. Po všechna ta léta, která strávil přemýšlením o Gangnam Style, zůstává stejně jako kdokoli další zmaten jeho úspěchem. „Další písně, které jsem napsal, napsala stejná osoba jako Gangnam Style. Taneční pohyby bývají stejné, provedeny stejnou osobou. Všechno je stejné, ale co bylo na té jediné písni tak zvláštního? Dodnes nevím,” přiznává.