Wienerberger obnoví do března výrobu ve všech závodech. Sází na zájem o výstavbu rodinných domů

Největší výrobce pálených cihel a střešních tašek v Česku postupně obnoví od poloviny února do konce března výrobu ve všech svých závodech. Firma závody odstavila na dva až tři měsíce kvůli nižší poptávce. V Hranicích na Moravě, kde vyrábí střešní krytinu, propustila 24 lidí, počet směn tam snížila ze čtyř na tři.

„K rozhýbání trhu je třeba zvýšit dostupnost financování vlastního bydlení. Zásadním milníkem pro rok 2024 tak bude vývoj výše úrokových sazeb. Průměrná úroková sazba u komerčních hypoték se dnes pohybuje nad pěti procenty. Prolomení této hranice, která by měla být pro obnovení stavebního trhu klíčová, vyhlížíme v polovině roku. Obecně budou ale sazby pod čtyřmi procenty na konci roku úspěchem," řekl generální ředitel firmy Wienerberger Kamil Jeřábek. Zásadní oživení trhu očekává na začátku roku 2025.

Vývoj úrokových sazeb ovlivní zájem o stavbu rodinných domů, uvedla firma. „Data a průzkumy ukazují, že touha po bydlení nezmizela a soukromí investoři se rozhodli vyčkat na lepší podmínky financování,” řekl Jeřábek. Podle předpokladů si letos investoři v Česku vezmou 10 000 až 12 000 nových hypotečních úvěrů. Příští rok by se mohla situace vrátit k průměrnému objemu hypoték z let 2011 až 2020, kdy se jich ročně sjednalo kolem 18 000, míní ředitel. V ČR podle něj chybí až 400 000 bytů.

Pokles tržeb až o pětinu

Firma měla předloni 900 zaměstnanců, loni jich 59 propustila. „Byznys ve zdicím materiálu je závislý na rodinných domcích, bytových domech a ten propad se ukázal jednoznačně v návaznosti na objem hypoték. Nás se to jako významného hráče na trhu dotklo. Objem, který od nás trh dnes bere, je tak významně menší, že jsme na to museli reagovat. V Hranicích na Moravě jsme museli omezit jednu šichtu, ze čtyř jsme přešli na tři. V cihlařině se vždycky přes zimu odstavovaly výrobní závody. My teď odstavujeme všechny naše výrobní závody,” řekl loni v listopadu Jeřábek.

Firma také omezí investice a čeká za loňský rok meziročně menší tržby. Loni v říjnu firma oznámila, že odstavila závod v Týně nad Vltavou, odkud propustila 35 z 54 zaměstnanců. Výrobní závody loni odstavil i jiný velký výrobce cihel v Česku, firma Heluz. Největší prodejci stavebnin v Česku očekávají za loňský rok meziroční pokles tržeb až o pětinu. Předloni byly pro většinu společností tržby rekordní.

Předloňské žně

Firma Wienerberger měla v roce 2022 tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 4,87 miliardy korun. Meziročně stouply o 20,5 procenta. Zisk po zdanění stoupl předloni o 68,9 procenta na 1,32 miliardy korun. Výsledkově to byl pro firmu jeden z nejlepších roků. Zájem o materiály loni mnohonásobně převyšoval výrobní kapacity. Vyplývá to z výroční zprávy firmy.

Wienerberger měl předloni kolem 900 zaměstnanců. V roce 2019 dokončil fúzi se společností Tondach ČR, výrobcem střešních krytin. Je členem skupiny Wienerberger - největšího světového výrobce cihel, kótovaného na burze. V Česku má sedm cihelen a dva závody na výrobu střešní krytiny.

