Výrobě se nedaří. Podmínky v průmyslu se dál zhoršily, problémem je poptávka

Situace v českém zpracovatelském průmyslu se v září ještě zhoršila. Index nákupních manažerů (PMI) vykázal hodnotu 41,7 bodu, zatímco o měsíc dříve to bylo 42,9 bodu. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem sektoru. Data svědčí o podstatném zhoršení provozních podmínek v české výrobě, které tak patří k největším za více než tři roky.

Sektor se v září dál potýkal se slabou poptávkou a provozní podmínky se opět zhoršily. Nové zakázky v září klesly devatenáctý měsíc v řadě. Tempo sice zmírnilo na nejpomalejší za čtyři měsíce, ale bylo mezi nejvyššími v historii průzkumu, tedy od června 2001.

„Data PMI za září ukázala, že závěr třetího čtvrtletí byl pro český zpracovatelský sektor stále problematický. Výroba opět klesla následkem dalšího prudkého měsíčního snížení nových zakázek a útlumu zahraniční poptávky vzhledem k náročným ekonomickým podmínkám na klíčových exportních trzích,” uvedla vedoucí ekonomka S&P Global Market Intelligence Sian Jones.

Průmyslu se v červnu vedlo nejhůře za dva roky. A firmy propouštějí Zprávy z firem Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v červnu výrazně zhoršily. Zhoršení bylo největší od května 2020. Výroba a nové zakázky klesají nejprudším tempem za šest měsíců. Zaměstnanost se propadá nejrychleji od července 2020. Index nákupních manažerů (PMI) vykázal hodnotu 40,8 bodu, v květnu to bylo 42,8 bodu. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem sektoru. ČTK Přečíst článek

Výrobci nabízejí slevy

O pokračujícím omezení výkonu firem svědčilo podle ní nejrychlejší snížení zaměstnanosti za více než tři roky i rapidní redukce nákupu vstupů. Objemy výrobních skladů klesly nejprudším tempem za více než 14 let. Dodavatelé i výrobci stále nabízeli slevy ve snaze zajistit nové zakázky. Pokles prodejních cen nabral na tempu a ceny výstupů klesly nejrychleji od dubna 2010. To zároveň s dalšími redukcemi dodavatelských cen naznačuje, že inflační tlaky budou v nadcházejících měsících dál ustupovat, dodala Sian Jones.

Tempo poklesu výroby bylo nejnižší od května, z historického hlediska ovšem bylo stále výrazné. Na nižší příjem nových zakázek a rostoucí volné kapacity výrobci v září reagovali redukcí zaměstnanců. Nezaměstnanost v Česku začala stoupat už v červenci. Ve zpracovatelském průmyslu se v září propouštělo nejrychlejším tempem od června 2020, vyplývá z dat.

Český průmysl klesl. Nedařilo se ani stavební výrobě, uvedli statistici Zprávy z firem Český průmysl klesá. V červenci to bylo meziročně o 2,8 procenta. Výrazný podíl na celkovém poklesu měla výroba a rozvod elektřiny a plynu, uvedl to Český statistický úřad, který zároveň ukázal i výsledky české stavební výroby a zahraničního obchodu. Ani tyto hodnoty však nevykázaly pozitivní hodnoty. ČTK, fry Přečíst článek

Dalibor Martínek: Levná práce končí. Blíží se smršť propouštění Názory V Česku je podle oficiálních dat statistického úřadu asi čtvrt milionu nezaměstnaných. Je to nízké číslo, podle údajů Eurostatu je to 2,7 procenta populace, druhé nejnižší číslo v rámci Evropské unie. Méně nezaměstnaných už je podle těchto dat jen na Maltě, 2,5 procenta. Prostě to vypadá, že v Česku všichni makají. Ne na dlouho. Situace se brzo změní. Nezaměstnanost v ČR po letech poroste, míní komentátor newstream.cz Dalibor Martínek. Dalibor Martínek Přečíst článek