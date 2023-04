Ceny vstupů ve výrobě po třech letech klesly, ukazuje index PMI

Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v březnu dál zhoršily, zejména kvůli snížení výroby a úbytku nových zakázek. Index nákupních manažerů (PMI) vykázal stejně jako v únoru hodnotu 44,3 bodu. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem sektoru. Zhoršování podmínek ukazuje PMI desátý měsíc v řadě, uvedla společnost S&P Global.

„Březnová data PMI z českého zpracovatelského sektoru uzavřela pro firmy náročné čtvrtletí. Slábnoucí poptávka a kupní síla odběratelů pod tlakem vedly k dalším poklesům výroby i nových zakázek,“ uvedla vedoucí ekonomka S&P Global Market Intelligence Sian Jones. „Jistou úlevu výrobcům poskytla slabá poptávka po vstupech, která vedla k prvnímu poklesu jejich cen za více než tři roky,“ doplnila.

Objemy přijatých zakázek v české výrobě klesaly třináctý měsíc v řadě. K poklesu přispělo i snížení zahraniční poptávky kvůli slabší kupní síle zahraničních klientů. V důsledku nižšího objemu zakázek se snižovala i výroba, tempo jejího poklesu ale bylo nejnižší za posledních deset měsíců.

Vstupy zlevnily, ceny produkce i tak vzrostly

Kvůli slabé poptávce po vstupech se poprvé od roku 2020 snížila i jejich cena, zároveň někteří výrobci uvedli, že růst cen energií nebyl tak razantní, jak očekávali. Prodejní ceny ale přesto rostly, protože se firmy snažily do cen promítnout dříve zvýšené náklady na vstupy, uvedla S&P Global. Tempo inflace ale zpomalilo, růst cen výrobků byl nejpomalejší od prosince 2020.

Podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče nejsou výsledky PMI tak špatné vzhledem k vývoji v Německu a v eurozóně. „Pozitivně lze hodnotit zmírnění poklesu výroby a nových objednávek, PMI průzkum zároveň naznačuje viditelné zmírňování cenových tlaků v tuzemském zpracovatelském sektoru,“ uvedl.

„Podle nás se již může jednat o pomyslné dno, ze kterého bude následovat odražení,“ komentoval výsledek indexu hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil. „Vývoj na trzích s komoditami naznačuje, že bude pokračovat úleva ze strany cen výrobních vstupů, a to včetně těch energetických. Podle nás je tedy pouze otázkou času, kdy se toto promítne i do vyšší poptávky, což bude poslední impulz nutný pro oživení. To tak podle našeho názoru přijde již v průběhu nadcházejícího čtvrtletí,“ uvedl.

Firmy byly ve svém výhledu do budoucnosti optimističtější než v minulosti. Očekávání výroby v příštím roce vzrostla na nejvyšší úroveň od května 2022. Pro letošní rok nicméně S&P Global očekává v českém průmyslu stagnaci.

