Český průmysl klesl. Nedařilo se ani stavební výrobě, uvedli statistici

Český průmysl klesá. V červenci to bylo meziročně o 2,8 procenta. Výrazný podíl na celkovém poklesu měla výroba a rozvod elektřiny a plynu, uvedl to Český statistický úřad, který zároveň ukázal i výsledky české stavební výroby a zahraničního obchodu. Ani tyto hodnoty však nevykázaly pozitivní hodnoty.

Průmyslu se nedaří

Průmyslová výroba v Česku v červenci meziročně klesla o 2,8 procenta, předtím pět měsíců v řadě meziročně rostla, v červnu o 0,9 procenta. V červenci byla produkce meziročně nižší u většiny odvětví, výrazný podíl na celkovém poklesu měla výroba a rozvod elektřiny a plynu. Meziměsíčně byla průmyslová produkce nižší o 2,6 procenta.

„K poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba a rozvod elektřiny a plynu, kde se projevily delší letní odstávky a vyšší loňská srovnávací základna. Nižší poptávka ze stavebnictví měla vliv na pokles výroby ostatních nekovových minerálních výrobků a plastových výrobků,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu byla v červenci meziročně nižší o 15 procent a oddíl těžby a dobývání eviduje meziroční pokles o 19,5 procenta. Celkový pokles zaznamenal v červenci i zpracovatelský průmysl, a to o 1,1 procenta. V něm se dál dařilo výrobě motorových vozidel, která i v sedmém měsíci roku udržela i přes zpomalení dvouciferné tempo meziročního růstu. V červenci činil růst 12,6 procenta, v červnu 16,7 procenta.

Hodnota nových zakázek v červenci meziročně klesla o tři procenta. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně snížily o 2,6 procenta, tuzemské o 3,8 procenta. „K poklesu nejvíce přispěla výroba strojů a zařízení, kde se projevilo zvýšené nabírání zakázek v minulých měsících. Pokles zakázek pokračoval v chemickém průmyslu a výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství,“ uvedli statistici. Podle nich hodnota nových zakázek vzrostla pouze ve výrobě motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků a mírně také ve výrobě elektrických zařízení a ve farmaceutickém průmyslu.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v červenci meziročně snížil o dvě procenta, jejich průměrná hrubá měsíční nominální mzda oproti loňsku vzrostla o 9,5 procenta.

Zahraniční obchod má první letošní zápornou bilanci

Ani další údaj nepřinesl pozitivní čísla. Zahraniční obchod ČR skončil v červenci schodkem 5,9 miliardy korun, meziročně byl o 16,6 miliardy korun menší. Letos je to první záporná bilance, naposledy byl zahraniční obchod v deficitu loni v prosinci. Nepříznivý vliv na výsledek měl hlavně pokles obchodu s elektřinou, zvětšil se také schodek u obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji.

„V červenci skončila obchodní bilance v červených číslech, a jde tak o první zápornou bilanci v tomto roce. Na straně vývozu jsme zaznamenali nejvyšší meziroční pokles u elektřiny o 72 procent, na dovozu pak u ropy a zemního plynu o 63 procent, přičemž oba poklesy jsou způsobeny zejména snížením cen těchto komodit,“ uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová.

Vývoz meziročně klesl o čtyři procenta na 318,8 miliardy korun a dovoz o 8,4 procenta na 324,7 miliardy korun. Letošní červenec měl stejný počet dní jako ten loňský. Meziměsíčně se po sezonním očištění snížil vývoz o 3,6 procenta a dovoz o 1,4 procenta.

Na schodku červencové obchodní bilance se podepsal především pokles obchodu s elektřinou o 6,8 miliardy korun. U obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji se deficit zvětšil o 6,5 miliardy korun a u obchodování s elektrickými zařízeními o 1,8 miliardy Kč. Příznivý vliv měl meziročně menší schodek obchodu s ropou a zemním plynem o 23,3 miliardy korun v důsledku poklesu cen na světových trzích. Přebytek obchodu s motorovými vozidly stoupl o čtyři miliardy korun a deficit obchodu se základními kovy se zmenšil o 3,1 miliardy korun.

Za prvních sedm měsíců dosáhl přebytek obchodní bilance 73,6 miliardy korun. Loni ve stejném období byl ve schodku 108,3 miliardy korun. Od začátku roku stoupl vývoz o čtyři procenta, dovoz klesl o 3,1 procenta.

Stavebnictví po růstu kleslo

Ani stavební výroba nepřinesla kladný výsledek, když v červenci meziročně klesla o 2,1 procenta. Po červnovém revidovaném růstu o 0,9 procenta se tak vrátila k poklesu. Nižší byla produkce v pozemním stavitelství, což jsou stavby budov, i v inženýrském stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí.

„Stavební produkce se v červenci po nadějném červnovém výsledku opět dostala pod loňskou úroveň, když meziročně klesla o 2,1 procenta. Pokles se odehrával v obou segmentech, více k němu přispělo pozemní stavitelství,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.

Produkce v pozemním stavitelství se první prázdninový měsíc meziročně snížila o 2,5 procenta a v inženýrském o 1,3 procenta.

Stavební úřady vydaly v červenci 6294 stavebních povolení, což bylo ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 9,1 procenta méně. Orientační hodnota povolených staveb dosáhla 40,3 miliardy korun a meziročně stoupla o 16 procent.

Začalo se stavět 2968 bytů, meziročně o 8,6 procenta více. „Počet zahájených bytů v červenci po sedmi měsících rostl, a to zásluhou bytů v bytových domech. Zahajovalo se mimo hlavní město především ve Středočeském a Jihočeském kraji. Zahajování rodinných domů je dále v útlumu,“ poznamenala Drahomíra Dušková z oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ. O 4,9 procenta meziročně přibylo i dokončených bytů, bylo jich 2929.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebních firmách s 50 a více zaměstnanci meziročně stoupl o 1,7 procenta. Jejich průměrná hrubá měsíční mzda oproti červenci 2022 vzrostla o 5,9 procenta.

České stavebnictví sice letos v červnu po čtyřměsíčním poklesu vzrostlo, jeho další zásadní oživení ale analytici kvůli nižšímu počtu vydaných stavebních povolení neočekávali.