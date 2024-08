Prodejna provoněná medem už má svoji plaketu

Firemní prodejna Marlenka, která se stala květnovým vítězem soutěže nejlepších maloobchodních prodejen Visa Czech Top Shop, už má svoji plaketu. Její předání proběhlo přímo na prodejně, která je prostoupena vůní medu. Newstream je mediálním partnerem soutěže.

Firemní prodejna výrobce medových dortů Marlenka se nachází v areálu továrny Marlenka u malebného lesoparku ve Frýdku-Místku. Obchůdek získal uznání od inspektorů Visa Czech Top Shop za svůj výjimečný medový koncept, specifické produkty dostupné pouze v této podnikové prodejně, a útulnou kavárnu, kde si zákazníci mohou vychutnat výrobky značky Marlenka.

Součástí návštěvy je také možnost exkurze, která nabízí jedinečný pohled do výroby, kterou z úplné nuly vybudoval Armén Gevorg Avetisjan se svojí sestrou, když před lety přišel do ČR.

Přímo v prodejně slavnostně předali ocenění za první místo v květnovém kole zástupcům Marlenky Andrea Vozníková, místopředsedkyně poroty Visa Czech Top Shop, a Jiří Beran, Managing Partner Instore Consulting EU, která je pořádající agenturou soutěže.

„Lidský i podnikatelský příběh Gevorga Avetisjana je neuvěřitelně silný a opravdu mě chytl za srdce. Zdejší prodejna má krásný medový design a výborně pracuje s nástroji instore marketingu. Držíme palce do finále“, řekl Jiří Beran. Svým vítězstvím totiž Marlenka postupuje mezi 12 finalistů, kteří budou soutěžit o celkové prvenství za rok 2024.

Pogratulovat přišel i Jiří Franěk, firemní bankéř ČSOB. „Firma Marlenka je významným klientem naší pobočky ČSOB. Jsme rádi, že se jim podařilo vytvořit takto krásný koncept prodejny. Gratulujeme jim k ocenění a přejeme hodně štěstí ve finálovém kole soutěže,“ řekl Jiří Franěk.

Historie značky Marlenka začla v roce 2003, kdy byla firma založena v České republice. V roce 2009 dostal zakladatel po spuštění nové výrobní linky infarkt – linka byla špatně seřízená a čtvrt roku produkovala tuny nepovedených dortů na vyhození. Firma se kvůli tomu dostala na pokraj krachu. Problémy se ale podařilo úspěšně vyřešit a od té doby se Marlenka stala synonymem pro tradiční arménské medové dorty a jiné sladké speciality, které už jsou známé nejen v Česku, ale i v zahraničí. Dnes vyrábí asi 1000 dortů za hodinu.

„Velice děkujeme za ocenění Visa Czech Top. Ceny si velice vážíme. Velmi nás to povzbudilo, protože se brzy chystáme otevírat další obchody formou franšíz. Potvrzuje nám to, že jdeme správným směrem,“ řekl Gevorg Avetisjan majitel Marlenky, který je původem z Arménie, odkud tento tradiční dezert pochází.

Inspektoři Top Shop v rámci utajené návštěvy zdejší prodejny ocenili nejen širokou nabídku výrobků, ale i možnost ochutnat čerstvé produkty přímo v kavárně. Návštěvníci mohou relaxovat v příjemném prostředí, vychutnávat si kávu a ochutnávat lahůdky Marlenka, čímž se prohloubí jejich celkový zážitek. Možnost exkurze pak přidává návštěvě další rozměr, kdy návštěvníci mohou vidět, jak se jejich oblíbené sladkosti vyrábějí.