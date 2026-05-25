Výplata nikde, komunikace žádná, píší floristky na síti. Potíže Twistu dopadly i na lidi z Kytek od Pepy
Franšízová skupina Twist už neřeší jen insolvence části svých firem a zavírání provozoven. V diskusi ve facebookové skupině O floristice se ozývají lidé spojení s Kytkami od Pepy, kteří popisují zpožděné mzdy, chybějící dokumenty i nejistotu kolem směn.
Když skupina Twist loni převzala značku Kytky od Pepy, prezentovala akvizici jako další krok v expanzi mimo gastronomii. Značka, kterou vybudoval Josef Dušátko, se měla stát součástí širší franšízové skupiny vedle Trdlokafe, Bubblify nebo Kofi-Kofi.
O rok později je ale obraz úplně jiný. Skupina Twist zastavila prodej nových franšízových licencí, část provozoven ukončuje činnost a podle dřívějších zjištění Seznam Zpráv jsou v úpadku už tři firmy z holdingu – Bubblify International, Trdlokafe Development 1 a Naše Zmrzka. Týkat se to má i části květinářství Kytky od Pepy, u nichž se objevily zavřené pobočky nebo cedule „z technických důvodů zavřeno“.
Floristky v panice
Do tohoto rámce nyní zapadají i anonymní svědectví lidí z provozu. Ve facebookové skupině O floristice se v posledních dnech objevila diskuse, v níž několik uživatelek popisuje problémy s výplatami, komunikací i dokumenty. „Výplata nikde, informace minimální a člověk se všechno dozvídá spíš z doslechu než od vedení,“ stojí v úvodním příspěvku. Autorka dodává, že podle jejích informací měly mzdy „odcházet dle standardního postupu“, peníze ale stále nedorazily.
Další diskutující tvrdí, že je ve stejné situaci. „Výplata taky stále nikde. Informace jsme nedostali žádné a nikdo s námi nekomunikuje,“ píše. Zmiňuje také, že některé prodejny se podle informací zaměstnankyň ani neotevřou a že jedna pobočka údajně dostala výpověď. Tyto informace nejsou redakcí nezávisle ověřené.
Zpožděné mzdy
Nejde přitom o první zprávy o zpožděných mzdách ve skupině Twist. Seznam Zprávy už v březnu popsaly stížnosti zaměstnanců a brigádníků z jiných provozoven skupiny. Šéf Twistu Radek Klein tehdy uvedl, že „k dnešnímu dni jsou uhrazeny všechny mzdy“ a případná zpoždění označil za posun v řádu dnů související se změnou interního mzdového zpracování.
Diskuse floristek ale naznačuje, že obavy se nyní přelévají i do části lidí kolem Kytek od Pepy. Jedna z bývalých pracovnic ve skupině píše, že po výpovědi čeká nejen na peníze, ale i na potvrzení o příjmech a zápočtový list. „Pracák na mě už tlačí,“ uvádí s odkazem na úřad práce. Jiná diskutující tvrdí, že čeká na dokumenty tři měsíce a že firma podle ní neposlala potřebné podklady na sociální správu.
Frustrované květinářky
Další komentáře popisují i širší frustraci z fungování pod skupinou Twist. Další bývalá pracovnice Kytek od Pepy tvrdí, že po odchodu z firmy ještě několik měsíců řešila „dokumenty, peníze, nic“ a že komunikace byla „na bodu mrazu“. Zároveň odlišuje původní značku od nového vedení: „Co se týká Kytek od Pepy jako takových, pokud máte štěstí a narazíte na pobočku pod vedením aktivního franšízanta, vyhrajete… problém je Twist,“ napsala.
Podobný motiv se opakuje i v příspěvku další diskutující, která popisuje zavření jedné pobočky „z minuty na minutu“ údajně kvůli neplacení nájmu. Tvrdí, že firma do té doby zaměstnankyním říkala, že je vše v pořádku. Poslední výplata jí podle komentáře zatím nedorazila.
Veřejně doložené problémy Twistu jsou mezitím čím dál širší. Seznam Zprávy popsaly, že finanční úřad nechal zřídit zástavní právo k majetku společnosti Kofi-Kofi servis a že firma Trdlokafe International čelí exekuci. Skupina zároveň od konce loňského roku zavírá pobočky svých značek včetně Trdlokafe, Bubblify a Kytek od Pepy.
Twist dlouhodobě odmítá, že by problémy vyplývaly z jeho vlastního pochybení. Radek Klein v předchozích vyjádřeních označoval insolvenční návrhy za účelové a šikanózní a současné potíže spojoval s konfliktem s podnikatelem Jiřím Wohlmannem a Petrem Bujnochem, jehož společnost Alkony-CZ podala insolvenční návrh na Bubblify.
