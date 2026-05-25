Výplata nikde, komunikace žádná, píší floristky na síti. Potíže Twistu dopadly i na lidi z Kytek od Pepy

Floristky v květinářství Kytky od Pepy
Kytky od Pepy
Michal Nosek
Franšízová skupina Twist už neřeší jen insolvence části svých firem a zavírání provozoven. V diskusi ve facebookové skupině O floristice se ozývají lidé spojení s Kytkami od Pepy, kteří popisují zpožděné mzdy, chybějící dokumenty i nejistotu kolem směn.

Když skupina Twist loni převzala značku Kytky od Pepy, prezentovala akvizici jako další krok v expanzi mimo gastronomii. Značka, kterou vybudoval Josef Dušátko, se měla stát součástí širší franšízové skupiny vedle Trdlokafe, Bubblify nebo Kofi-Kofi.

O rok později je ale obraz úplně jiný. Skupina Twist zastavila prodej nových franšízových licencí, část provozoven ukončuje činnost a podle dřívějších zjištění Seznam Zpráv jsou v úpadku už tři firmy z holdingu – Bubblify International, Trdlokafe Development 1 a Naše Zmrzka. Týkat se to má i části květinářství Kytky od Pepy, u nichž se objevily zavřené pobočky nebo cedule „z technických důvodů zavřeno“.

Floristky v panice

Do tohoto rámce nyní zapadají i anonymní svědectví lidí z provozu. Ve facebookové skupině O floristice se v posledních dnech objevila diskuse, v níž několik uživatelek popisuje problémy s výplatami, komunikací i dokumenty. „Výplata nikde, informace minimální a člověk se všechno dozvídá spíš z doslechu než od vedení,“ stojí v úvodním příspěvku. Autorka dodává, že podle jejích informací měly mzdy „odcházet dle standardního postupu“, peníze ale stále nedorazily.

Další diskutující tvrdí, že je ve stejné situaci. „Výplata taky stále nikde. Informace jsme nedostali žádné a nikdo s námi nekomunikuje,“ píše. Zmiňuje také, že některé prodejny se podle informací zaměstnankyň ani neotevřou a že jedna pobočka údajně dostala výpověď. Tyto informace nejsou redakcí nezávisle ověřené.

Zpožděné mzdy

Nejde přitom o první zprávy o zpožděných mzdách ve skupině Twist. Seznam Zprávy už v březnu popsaly stížnosti zaměstnanců a brigádníků z jiných provozoven skupiny. Šéf Twistu Radek Klein tehdy uvedl, že „k dnešnímu dni jsou uhrazeny všechny mzdy“ a případná zpoždění označil za posun v řádu dnů související se změnou interního mzdového zpracování.

Diskuse floristek ale naznačuje, že obavy se nyní přelévají i do části lidí kolem Kytek od Pepy. Jedna z bývalých pracovnic ve skupině píše, že po výpovědi čeká nejen na peníze, ale i na potvrzení o příjmech a zápočtový list. „Pracák na mě už tlačí,“ uvádí s odkazem na úřad práce. Jiná diskutující tvrdí, že čeká na dokumenty tři měsíce a že firma podle ní neposlala potřebné podklady na sociální správu.

Frustrované květinářky

Další komentáře popisují i širší frustraci z fungování pod skupinou Twist. Další bývalá pracovnice Kytek od Pepy tvrdí, že po odchodu z firmy ještě několik měsíců řešila „dokumenty, peníze, nic“ a že komunikace byla „na bodu mrazu“. Zároveň odlišuje původní značku od nového vedení: „Co se týká Kytek od Pepy jako takových, pokud máte štěstí a narazíte na pobočku pod vedením aktivního franšízanta, vyhrajete… problém je Twist,“ napsala.

Podobný motiv se opakuje i v příspěvku další diskutující, která popisuje zavření jedné pobočky „z minuty na minutu“ údajně kvůli neplacení nájmu. Tvrdí, že firma do té doby zaměstnankyním říkala, že je vše v pořádku. Poslední výplata jí podle komentáře zatím nedorazila.

Veřejně doložené problémy Twistu jsou mezitím čím dál širší. Seznam Zprávy popsaly, že finanční úřad nechal zřídit zástavní právo k majetku společnosti Kofi-Kofi servis a že firma Trdlokafe International čelí exekuci. Skupina zároveň od konce loňského roku zavírá pobočky svých značek včetně Trdlokafe, Bubblify a Kytek od Pepy.

Twist dlouhodobě odmítá, že by problémy vyplývaly z jeho vlastního pochybení. Radek Klein v předchozích vyjádřeních označoval insolvenční návrhy za účelové a šikanózní a současné potíže spojoval s konfliktem s podnikatelem Jiřím Wohlmannem a Petrem Bujnochem, jehož společnost Alkony-CZ podala insolvenční návrh na Bubblify.

Související

Schillerová hlásí nápor na státní dluhopisy. Češi si objednali cenné papíry za 44 miliard

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)
ČTK
ČTK
ČTK

Češi berou státní dluhopisy ve velkém. Objednávky Dluhopisů Republiky už dosáhly 44,3 miliardy korun a více než dvojnásobně překonaly původní plán ministerstva financí. Největší zájem je o pětileté fixní dluhopisy.

Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 44,3 miliardy korun. Na síti X to dnes uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Zájem Dluhopisy Republiky tak více než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise 20 miliard korun. Ministerstvo financí minulý týden oznámilo, že bude dluhopisy dál nabízet nad rámec emisního plánu. Upisovací období potrvá do 28. června.

Objednané dluhopisy musí lidé zaplatit do 7. července. Emise dluhopisů se potom uskuteční 15. července.

Zájem je o pětileté fixní dluhopisy 

Schillerová označila vysoký zájem veřejnosti o státní dluhopisy za skvělou zprávu pro Česko. Uvedla také, že největší zájem mají lidé o pětileté fixní dluhopisy. Objednali je zatím v objemu 24 miliard korun.

Ministerstvo financi Dluhopisy Republiky nabízí od poloviny května. V prodeji jsou fixní pětileté, protiinflační pětileté a tříměsíční obligace. Dluhopisy se liší svým výnosem. Obligace jsou určeny pro fyzické osoby, investice do každého typu dluhopisu se může pohybovat mezi 1000 korun a třemi miliony korun.

Dosavadní objednávky ukazují na mimořádně silnou domácí poptávku po státním dluhu, uvedla předsedkyně představenstva Atris investiční společnosti Hana Seifertová. „V širším kontextu je to pro ministerstvo financí důležité hlavně proto, že letos potřebuje financovat schodek státního rozpočtu 310 miliard korun a zároveň refinancovat starší dluhopisy za stovky miliard korun. Silný zájem domácností proto státu pomáhá rozložit financování a získat peníze relativně stabilně i v době vyšších sazeb,“ uvedla Seifertová. „Současně ale platí, že čím více dluhopisů stát vydá při dnešních výnosech, tím vyšší úrokové výdaje ponese v dalších letech,“ upozornila.

Ředitel úseku investic společnosti Broker Trust Filip Stropek míní, že z investorského pohledu mohou Dluhopisy Republiky dávat největší smysl konzervativním střadatelům, kteří vědí, že nebudou část peněz v příštích pěti letech potřebovat. „Zajímavé mohou být také pro lidi s vyšší hotovostní rezervou, například nad 500 tisíc korun, kteří už narážejí na limity pro výhodnější úročení bankovních spořicích účtů,“ uvedl Stropek. „Naopak pro dynamického investora s horizontem 15 a více let nejsou Dluhopisy Republiky hlavním řešením. Akciový trh dlouhodobě nabízí vyšší reálné zhodnocení, byť za cenu kolísání,“ doplnil.

Lidé mohou dluhopisy nakoupit elektronicky na webové stránce. Pro vytvoření osobního majetkového účtu je třeba se přihlásit identitou občana, nebo si nechat poslat poštou přihlašovací údaje. Lidé, kteří už z minulosti majetkový účet mají, ho mohou dál využívat. Všechny typy obligací je také možné koupit na vybraných pobočkách ČSOB, pětileté dluhopisy rovněž na vybraných pobočkách České spořitelny.

Dluhopisy Republiky už ministerstvo financí vydávalo v letech 2018 až 2021, kdy byla Schillerová ministryní financí v předchozí vládě premiéra Andreje Babiše (ANO). Zbyněk Stanjura (ODS), který ministerskou funkci zastával v letech 2021 až 2025, vydávání dluhopisů zastavil, podle něj to přinášelo státu vyšší náklady než prodej dluhopisů institucionálním investorům.

Prodej státních dluhopisů občanům v Česku jako první zavedl v roce 2011 tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek (tehdy TOP 09). Poslední emise z tohoto programu se uskutečnila v roce 2014.

Modrava je unikát. Stavíme tam desítky apartmánů, říká Martin Hubinger

Modrava
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Investiční fond Diagram, který spoluzaložil Martin Hubinger, nyní kromě jiného rozvíjí unikátní projekt apartmánů na šumavské Modravě. Má jich v této exkluzivní oblasti vzniknout několik desítek.

„Jsou to čtyři domy, celkem přes šedesát jednotek. Je to poměrně velký projekt,“ říká Hubinger. Fond již získal pravomocné územní rozhodnutí a chystá se na začátek prací. „Už víme velmi přesně, co tam vznikne.“ Zatím je podle něj otázkou, zda celý projekt prodají jako celek, nebo část jako celek a část po jednotlivých jednotkách.

Fond Diagram, který Hubinger před pěti lety spoluzaložil s bývalým guvernérem ČNB Zdeňkem Tůmou, se soustředí na rezidenční projekty, zejména v Praze. Ve správě má zatím několik set milionů korun, které investuje do jednotlivých projektů. Ambicí je získat zejména větší institucionální investory. V jednom případě už se to povedlo.

Celý díl podcastu s Martinem Hubingerem vychází již zítra ráno

Fond si projekty na rozdíl od jiných realitních fondů sám staví, nekupuje hotové. I proto o něm Hubinger mluví jako o developerském fondu. Koupí pozemek, postaví projekt a ten následně prodá. Tento způsob fungování umožňuje nabízet investorům očekávané zhodnocení dvanáct procent ročně.

Bydlení v Česku zdražilo za 15 let rychleji než mzdy. Dostupnost vlastního bytu se zhoršila

Money

Ceny bydlení v Česku rostly v posledních 15 letech rychleji než mzdy. Vlastní bydlení mezi lety 2010 a 2025 zdražilo o 158 procent, zatímco průměrné mzdy se za stejné období zvýšily o 106 procent. Dostupnost vlastního bydlení se tak zhoršila.

nst

Přečíst článek

„Projekty si na začátku velmi konzervativně naceníme a míříme ještě nad dvanáct procent. S těmi dvanácti procenty jsme si velmi silní v kramflecích,“ říká Hubinger. Fond navíc spolupracuje s developerskou společností Realism, kde Hubinger také figuruje jako spoluzakladatel. Tato spolupráce umožňuje lépe sladit investici a vlastní výstavbu.

„Když si vybíráme projekty, které koupíme, velmi kriticky si je vyhodnocujeme a koupíme až ve chvíli, kdy velmi věříme, že je to bezpečný projekt.“ Když projekty projdou velmi kritickým sítem, „vybíráme projekty, které nejvíc vydělají,“ připouští Hubinger. Jedním z pravidel, kterého se fond drží, je, že nespekuluje na změny územního plánu ani se o ně nepokouší.

