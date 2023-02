Ericsson propustí ve Švédsku asi 1400 lidí. A to je jen začátek. Globálně to bude mnohem víc

Švédský výrobce telekomunikačních zařízení Ericsson hodlá v rámci širšího plánu na globální snížení nákladů zrušit zhruba 1400 pracovních míst ve Švédsku, stojí v prohlášení společnosti. Podle zdrojů agentury Reuters pravděpodobně Ericsson v příštích dnech ohlásí rovněž zrušení několika tisíců pracovních míst v dalších zemích. Firma na konci loňského roku po celém světě zaměstnávala kolem 105 500 lidí, z toho zhruba 14 500 ve Švédsku.

Reklama

Společnost Ericsson již dříve oznámila, že hodlá do konce letošního roku snížit náklady o devět miliard švédských korun (téměř 20 miliard korun). Reaguje tak na zpomalení poptávky na některých trzích, včetně Severní Ameriky. Firma přikročila k rozsáhlému snižování nákladů již v roce 2017, kdy propustila tisíce zaměstnanců a zaměřila svou pozornost na výzkum, aby se vymanila ze ztrát, napsala agentura Reuters.

Mluvčí Ericssonu v pondělí uvedl, že firma dospěla se švédskými odbory k dohodě o postupu při snižování počtu zaměstnanců. Dodal, že Ericsson chce pracovní místa rušit prostřednictvím programu pro dobrovolné odchody zaměstnanců z podniku.

PPF vytěsní minoritní akcionáře O2. To pak odejde z burzy Zprávy z firem Skupina PPF vykoupí zbývající podíly minoritních akcionářů O2. Rozhodli o tom akcionáři O2 na valné hromadě, která se uskutečnila od začátku ledna do středy formou per rollam. Pro odkup bylo 91,9 procenta hlasů. Výsledky hlasování uveřejnila O2 na svém webu. PPF chce poté akcie O2 stáhnout z pražské burzy. ČTK, elz Přečíst článek

Ericsson působí rovněž v České republice, v roce 2021 jeho česká pobočka ztrojnásobila obrat na 1,09 miliardy korun a zvýšila čistý zisk o třetinu na 15,3 milionu korun. Důvodem růstu byla rozsáhlá zakázka pro společnost Cetin ze skupiny PPF Telco.

Přišla bída na kozáky. Google propustí 12 tisíc lidí Zprávy z firem Na trhu se již brzy objeví desítky tisíc IT specialistů. Velké firmy jako Microsoft, Amazon a Meta Platforms, která provozuje Facebook či Instagram, zahájily výrazné propouštění. Nyní se k nim přidává Google, který propustí 12 tisíc lidí. To je šest procent všech zaměstnanců. sta Přečíst článek

Reklama

Diskont Pepco vydělal meziročně o pětinu víc Zprávy z firem Polská diskontní síť Pepco v uplynulém finančním roce, který trval od října 2021 do září loňského roku, v České republice meziročně zvýšila čistý zisk o zhruba 18 procent na 657,9 milionu korun. Firmě tržby loni vzrostly o přibližně 44 procent na 7,2 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin. ČTK Přečíst článek