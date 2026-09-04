Volkswagen spouští největší proměnu své historie. Zmizí 100 tisíc míst a ve hře je konec továren
Volkswagen spouští největší transformační program ve své historii. Do konce desetiletí chce zrušit dalších zhruba 50 tisíc pracovních míst, takže celkový počet škrtů dosáhne 100 tisíc, tedy asi 15 procent všech zaměstnanců koncernu. Nejistá je navíc budoucnost čtyř německých továren.
Volkswagen schválil rozsáhlý plán přeměny firmy do roku 2030, který má zvýšit její efektivitu a konkurenceschopnost. Dozorčí rada přijala program jednomyslně a automobilka ho označuje za nejzásadnější transformační plán ve své historii. Jeho součástí je i další výrazné snižování počtu zaměstnanců.
K už dříve dohodnutému zrušení 50 tisíc pracovních míst nyní přibude dalších zhruba 50 tisíc. Celkem tak má v koncernu zmizet asi 100 tisíc míst, což odpovídá přibližně 15 procentům jeho celosvětové pracovní síly. Podle agentury AFP jde o největší restrukturalizaci, jakou globální automobilový průmysl dosud zažil. Volkswagen zatím neupřesnil, kdy přesně k propouštění dojde ani jak se rozdělí mezi jednotlivé značky a regiony.
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Nejistota kolem čtyř německých továren
Nejasná zůstává také budoucnost čtyř závodů v Německu. Pro továrny v Emdenu, Cvikově, Hannoveru a Neckarsulmu koncern zatím nemá zajištěnou konkurenceschopnou výrobu, která by po skončení současných programů garantovala jejich další využití. Týká se to období mezi lety 2031 a 2034.
Volkswagen zároveň prověřuje alternativní možnosti, jak závody využít. Podobný postup už zvolil u některých jiných továren. Drážďanská Skleněná manufaktura, která loni po 24 letech ukončila výrobu, se mění na inovační centrum. Závod v Osnabrücku by se zase mohl do budoucna přeorientovat na produkci pro obranný průmysl.
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Největší tlak přichází na Německo
Volkswagen má v Německu deset továren značky Volkswagen, dva závody Audi a dvě výrobní továrny Porsche. V zemi zaměstnává přes 280 tisíc lidí. Celosvětově má více než stovku závodů a přibližně 663 tisíc zaměstnanců.
Součástí koncernu je také česká Škoda Auto. Ta už v červenci uvedla, že restrukturalizační plán Volkswagenu nemá přímý dopad na její aktivity.
Schválený program obsahuje celkem 12 iniciativ, jejichž cílem je zvýšit odolnost a konkurenceschopnost koncernu v prostředí silného konkurenčního tlaku. Volkswagen tak sází na kombinaci nižších nákladů, menší pracovní síly a přehodnocení budoucnosti části své výrobní sítě.
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Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.