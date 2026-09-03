Revolut chystá vlastní banku v USA. Má první souhlas
Revolut udělal další krok na cestě od fintechové aplikace ke globální bance. Americký Úřad kontrolora měny mu podmíněně schválil založení vlastní banky v USA. Finální razítka ještě chybějí, pokud je ale získá, bude moci Američanům přímo nabízet vklady, úvěry, kreditní karty i kryptoměny. Banku chce spustit v roce 2027.
Revolut má za sebou další důležitý krok na cestě od finanční aplikace ke globální bance. Tentokrát v Americe. Tamní Úřad kontrolora měny (OCC) mu podmíněně schválil založení vlastní národní banky. Firma to uvedla v tiskové zprávě. Pro fintech, který dnes obsluhuje více než 80 milionů zákazníků, jde o první zásadní regulatorní průlom na jednom z největších a nejtvrdších bankovních trhů světa.
Hotovo ale ještě není. Revolut nyní musí dokončit schvalování u Federální korporace pro pojištění vkladů (FDIC), americké centrální banky Fed a nakonec získat definitivní souhlas také od OCC. Pokud všechno vyjde, vlastní americkou banku chce spustit v roce 2027.
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Revolut chce v Americe hrát naplno
Vlastní bankovní licence by Revolutu v USA výrazně rozvázala ruce. Po dokončení schvalovacího procesu chce přímo nabízet úvěry, kreditní karty nebo vklady pojištěné u FDIC. Do nabídky mají patřit také stablecoiny a kryptoměny.
Jinými slovy, Revolut chce Američanům nabídnout stejný široký balík služeb, na jaký jsou zvyklí jeho zákazníci na dalších trzích.
„Podmíněné schválení ze strany OCC je důležitým prvním krokem, který potvrzuje naši vizi a zároveň nám dává základ k tomu, abychom se mohli posouvat rychleji, odvážněji inovovat a přinést plnohodnotnou zkušenost s Revolutem milionům Američanů,“ uvedl zakladatel a šéf Revolutu Nik Storonsky (na úvodním snímku).
Také americké vedení firmy počítá s tím, že banku rozjede už příští rok.
„Jsme vděční za otevřený a transparentní dialog s OCC v průběhu celého procesu. OCC kladl správné otázky, k naší žádosti přistupoval důkladně a zároveň efektivně, což nám umožňuje držet se plánu spuštění národní banky v roce 2027,“ řekl šéf Revolutu pro USA Cetin Duransoy.
Z fintechu se rodí globální banka
Americká licence zapadá do mnohem větší skládačky. Revolut v posledních letech sbírá bankovní licence po světě a postupně se zbavuje nálepky firmy, která stojí především na chytré aplikaci a platební kartě.
V Latinské Americe už spustil banku v Mexiku a pokračuje v regulatorních procesech v Brazílii, Kolumbii, Peru a Argentině.
A nezahálí ani jinde. V roce 2026 podle společnosti získal bankovní licence ve Francii, Austrálii a Spojeném království, ve Spojených arabských emirátech pak licenci pro platební služby. O další bankovní licenci usiluje v Jihoafrické republice.
Právě Francie je pro Revolut důležitá také z evropského pohledu. Z Paříže chce obsluhovat velké západoevropské trhy včetně Německa, Itálie či Španělska. V srpnu firma oznámila získání francouzské bankovní licence, dalšího důležitého článku své evropské expanze.
Nejhodnotnější startup Evropy, fintechová banka Revolut, má na kontě další úspěch. Podařilo se jí získat bankovní licenci ve Francii, kde přednedávnem otevřela své druhé sídlo. Z Paříže bude obsluhovat západoevropské trhy včetně Německa, Itálie či Španělska, litevská entita bude nadále klíčová pro další evropské země včetně Česka.
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Další meta: 100 milionů klientů
Tempo růstu Revolutu je přitom vysoké. Firma uvádí, že dnes její služby využívá více než 80 milionů zákazníků po celém světě a každý měsíc přes její platformu projde více než miliarda transakcí.
Další hranice je jasná: 100 milionů klientů do poloviny roku 2027.
A právě Spojené státy mohou být pro dosažení tohoto cíle zásadní. V případě dokončení licenčního procesu už tam Revolut nebude vystupovat pouze jako další fintechová aplikace. Dostane možnost mnohem přímočařeji soupeřit o zákazníky s tradičními americkými bankami.
Pro firmu, která před jedenácti lety začínala s převody peněz a směnou měn, by to byl další velký skok.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
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