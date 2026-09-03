Seat má skončit, Cupra přežít. Co dalšího ukrývá tajný plán Volkswagenu
Volkswagen podle německého týdeníku WirtschaftsWoche chystá zásadní řez do svého portfolia. Do roku 2029 má ukončit značku Seat, výrazně omezit počet modelů a více se soustředit na ziskovější SUV. Součástí rozsáhlé restrukturalizace má být také prodej stovek firem a podílů, omezení vlastního vývoje a větší využívání technologií externích dodavatelů včetně čínských koncernů.
Vedení automobilky Volkswagen plánuje do roku 2029 ukončit činnost značky Seat. Informuje o tom web německého ekonomického týdeníku WirtschaftsWoche (WiWo), který se odvolává na důvěrný dokument připravený pro dozorčí radu koncernu, která zasedá tento týden.
Seat má skončit, Cupra přežít
Sesterská značka Seatu Cupra by měla rozsáhlé změny uvnitř krizí zmítaného koncernu přežít, píše WirtschaftsWoche. Plánovaná restrukturalizační opatření se ale dotýkají všech úrovní, všech světových regionů i celého produktového portfolia. Od roku 2030 by se měla mimo jiné zastavit výroba důležitého elektromobilu Porsche Taycan.
Volkswagen se chystá k jednomu z nejtvrdších zásahů ve své historii. Vedení automobilového koncernu chce podle tajného interního dokumentu ukončit výrobu ve čtyřech německých závodech a dál výrazně snižovat náklady. O plánu má na konci týdne jednat dozorčí rada.
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Zprávy z firem
Volkswagen se chystá k jednomu z nejtvrdších zásahů ve své historii. Vedení automobilového koncernu chce podle tajného interního dokumentu ukončit výrobu ve čtyřech německých závodech a dál výrazně snižovat náklady. O plánu má na konci týdne jednat dozorčí rada.
Podle dokumentu má být zrušeno 75 procent všech variant modelů a polovina samotných modelů. Volkswagen se navíc hodlá profilovat jako společnost zaměřená na sportovně-užitková vozidla (SUV), protože větší vozy přinášejí vyšší zisky.
Volkswagen řeže do živého
Největší evropský výrobce automobilů se také zaměří na prodej majetku, zefektivňování provozu a redukci či prodej podílů v různých firmách, jako jsou Ducati, Traton, Gotion, QuantumScape a SGL Carbon.
Skupina by se podle německého listu mohla zbavit až 700 společností, přičemž výnosy z těchto transakcí mají posílit její finanční rezervy.
Jediný český člen představenstva Škody Auto Martin Jahn se přesune do vedení značky Volkswagen. Od října bude ve Wolfsburgu odpovídat za prodej, marketing a poprodejní služby. V mladoboleslavské automobilce ho nahradí dosavadní šéfka Volkswagen Group Africa Martina Bieneová. Jahn je zároveň nominován do dozorčí rady Škody Auto.
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Jediný český člen představenstva Škody Auto Martin Jahn se přesune do vedení značky Volkswagen. Od října bude ve Wolfsburgu odpovídat za prodej, marketing a poprodejní služby. V mladoboleslavské automobilce ho nahradí dosavadní šéfka Volkswagen Group Africa Martina Bieneová. Jahn je zároveň nominován do dozorčí rady Škody Auto.
Ve vývoji chce více spoléhat na dodavatele i Čínu
Mateřská firma české Škody Auto zároveň plánuje omezit vlastní vývoj a odebírat výrazně více komponentů od dodavatelů. Hodlá zajít až tak daleko, že bude využívat platformy čínských koncernů, píše WirtschaftsWoche.
BDK Bank, německé trojce v oboru financování nákupu a leasingu aut, se momentálně daří, v červnu měla nejlepší obchodní výsledky za posledních šest let. Do budoucna ale potřebuje novou strategii, mimo jiné i kvůli strukturálním změnám německého automobilového průmyslu. To je úkolem bývalého šéfa Modré pyramidy Michaela Pupaly. Majoritním vlastníkem BDK Bank je francouzská skupina Société Générale, která u nás z většiny vlastní skupinu Komerční banky.
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Money
BDK Bank, německé trojce v oboru financování nákupu a leasingu aut, se momentálně daří, v červnu měla nejlepší obchodní výsledky za posledních šest let. Do budoucna ale potřebuje novou strategii, mimo jiné i kvůli strukturálním změnám německého automobilového průmyslu. To je úkolem bývalého šéfa Modré pyramidy Michaela Pupaly. Majoritním vlastníkem BDK Bank je francouzská skupina Société Générale, která u nás z většiny vlastní skupinu Komerční banky.
Skupina Volkswagen vlastní značku Seat od roku 1990. Většinu těchto aut vyrábí ve Španělsku hlavní továrna v Martorellu u Barcelony. Podle finančních výsledků a statistik se Seat v roce 2025 podílel na celkových globálních dodávkách koncernu Volkswagen přibližně 2,9 procenta, respektive 6,5 procenta, pokud se do statistik započítá i sesterská sportovní značka Cupra. Podíl vozů Škoda tvořil zhruba 11,6 procenta.
Seat se v rámci koncernu zaměřuje na cenově dostupnější a sportovněji laděné vozy pro mladší zákazníky. Využívá osvědčenou koncernovou techniku (podvozky, motory), čímž si snižuje výrobní náklady. Podíl španělské automobilové divize SEAT S.A., kam spadá i značka Cupra, na celkovém provozním zisku koncernu Volkswagen se však v poslední době pohybuje kolem nuly, a to i přes rekordní počty prodaných vozů.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.