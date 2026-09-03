Čínský konkurent Tesly míří do Evropy. Prodej odstartuje v roce 2027
Po úspěchu v Číně se Xiaomi chystá na další velký krok. Výrobce chytrých telefonů a rychle rostoucí automobilka začne v roce 2027 prodávat elektromobily v Evropě. První základy své prodejní sítě už buduje v Německu.
Čínská skupina Xiaomi připravuje zahájení prodeje svých elektromobilů v Evropě v roce 2027. Společnost podepsala předběžnou dohodu s osmi skupinami prodejců automobilů v Německu, čímž položila základy pro plánovaný vstup na evropský trh. Oznámila to podle agentury DPA na technologickém veletrhu IFA v Berlíně.
Xiaomi buduje síť prodejců a servisů
Mezi partnery patří Emil Frey Germany, Ernst Dello Gruppe, Autohaus Dinnebier, Hahn Automobile, LUEG Mobility Gruppe, Fett & Wirtz, SPT Avior a Penske-Jacobs. Spolupráce má vytvořit základ pro celoněmeckou síť prodejců a servisů. Xiaomi tak chce před vstupem na evropský trh vybudovat potřebné zázemí pro zákazníky.
Xiaomi v Číně podle vlastních údajů od zahájení prodeje své elektrické limuzíny SU7 na jaře 2024 dodalo zákazníkům už více než 700 tisíc vozů. Až donedávna firma se vstupem na evropský trh váhala, protože její výrobní kapacity byly kvůli vysoké poptávce na domácím trhu plně vytížené.
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Nechce soupeřit nejnižší cenou
Xiaomi se na rozdíl od konkurentů, kteří se snaží získat podíl na trhu s levnými elektromobily, zaměřuje na segment prémiových a technologicky vyspělých vozů s vyšší marží. Její modelová řada SU7 se v Číně stala nejprodávanějším sedanem s cenou nad 200 000 jüanů (zhruba 620 tisíc korun). Nový sportovně-užitkový model YU7 pak za prvních 18 hodin od uvedení na trh získal více než 240 tisíc závazných objednávek.
Auta jsou novým motorem růstu Xiaomi
Automobilový byznys se tak vedle chytrých telefonů stal jedním z hlavních motorů růstu společnosti Xiaomi. Firma je podle podílu na světovém trhu třetím největším výrobcem chytrých telefonů po americkém Applu a jihokorejském Samsungu.
Výroba aut je součástí strategie „Člověk × auto × domácnost“, jejímž cílem je propojit automobily, chytré telefony a domácí elektroniku prostřednictvím vlastního operačního systému a umělé inteligence.
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Čínská konkurence drtí německé automobilky. BYD dnes na tamějším trhu nabízí městské elektroauto srovnatelné se Škoda Fabia v přepočtu za 326 tisíc korun. Volkswagen tak musí sáhnout i na doposud nedotknutelnou ikonu: Porsche.
Xiaomi rozšiřuje v Evropě i další byznys
Na veletrhu IFA Xiaomi zároveň oznámilo, že chce v Evropě rozšířit nabídku domácích spotřebičů značky Mijia a vlastních polovodičů řady XRING.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.