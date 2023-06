Vítkova CPI posiluje v energetice. Chce vybudovat tisíce dobíjecích stanic

CPI Property Group realitního magnáta Radovana Vítka vstupuje do společností CleverPower a Chargee eMobility, které se zaměřují na elektromobilitu a baterie.

Skupina CPI Property Group (CPI PG), přední evropský vlastník nemovitostí, oznámila akvizici čtvrtinového podílu ve společnosti CleverPower. Ta se zaměřuje na energetickou soběstačnost firem a elektromobilitu a současně provozuje dobíjecí platformu Chargee. Cenu transakce strany neoznámily. Do roku 2030 společně vybudují až tři tisíce nových dobíjecích bodů nejen v České republice.

„Investice do CleverPower a Chargee eMobility je pro nás logickým krokem směrem k podpoře udržitelnosti a ekologických inovací. Věříme, že společné úsilí o rozvoj infrastruktury pro udržitelnou energetiku a elektromobilitu bude mít pozitivní dopad nejen na naše klienty, ale také na celou společnost,“ říká Zdeněk Havelka, výkonný ředitel CPI PG.

CPI Property Group před rokem založila energetickou divizi CPI Energo. „Spolupráce mezi CPI Energo, CleverPower, Chargee a portfoliem skupiny nám umožní vytvářet synergie mezi realitním a energetickým sektorem,“ vysvětluje říká Havelka. Divize bude zajišťovat stavbu fotovoltaických elektráren, zateplování budov a bude strategicky koordinovat investice do udržitelných projektů. Plánované investice v řádu miliard korun odpovídají výrazným ambicím na poli energetiky, ke kterým se vedení hlásí: „Do roku 2025 bychom se rádi dostali na 300 až 350 megawattů vlastního výkonu,“ říká dodává člen topmanagementu CPI PG.

Do roku 2030 postaví 3000 dobíječek

CleverPower a Chargee eMobility jsou mladé české společnosti, jedním z jejich klíčových produktů je dobíjecí platforma Chargee. Ta nabízí uživatelům možnost rychlého a efektivního nabíjení vozidel prostřednictvím technologicky vyspělých vysokokapacitních stanic. Autonomní systém Chargee již získal podporu mnoha evropských automobilek.

„S platformou Chargee získáváme zároveň odladěný systém ovládání a řízení dobíjecích stanic, který budeme aplikovat na elektromobilitu v rámci skupiny,“ říká Havelka a dodává: „CleverPower navíc disponuje bohatými zkušenostmi s řízením a vlastnictvím bateriových úložišť, což v kombinaci se smart meteringem umožňuje optimální nákup energie za spotové ceny a řízení výroby a spotřeby v návaznosti na potřeby trhu a našich klientů.“

CPI Property Group a Chargee eMobility kromě nově etablovaného partnerství oznámily také plán významné expanze dobíjecích stanic. Do roku 2030 chtějí rozšířit síť dobíjecích míst pro elektromobily až o 3 000 nových stanovišť, řízených chytrým softwarem Chargee. Zaměří se nejen na území České republiky, ale i na evropské lokality, v nichž CPI Property Group působí. „Technologie a služby spojené s dobíjecími stanicemi budou zvyšovat užitnou hodnotu budov a umožní nám stát se významným dodavatelem zelené energie z vlastních zdrojů,“ uzavírá Havelka.

