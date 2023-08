Zelenskyj vyjednal u Rutteho vojenskou pomoc. Ukrajina dostane od Nizozemska stíhačky F-16

Nizozemsko a Dánsko se zavázaly Ukrajině dodat letouny F-16. Podle agentury Reuters to ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému řekl nizozemský premiér v demisi Mark Rutte. Počet stíhaček předseda vlády nespecifikoval, Zelenskyj však na síti X, bývalém twitteru, napsal, že se s Ruttem shodli na počtu 42 strojů F-16 pro Ukrajinu.

Zelenského prohlášení je v mírném rozporu s vyjádřením Rutteho, který podle agentury Reuters řekl, že Nizozemsko má k dispozici 42 stíhaček, ale je příliš brzy na to říct, zda Ukrajina dostane všechny.

„Dnes můžeme oznámit, že Nizozemsko a Dánsko se zavazují k dodávce letounů F-16 Ukrajině a jejímu letectvu ve spolupráci se Spojenými státy a dalšími partnery, jakmile budou naplněny podmínky pro tuto dodávku," uvedl Rutte.

Oznámení přišlo jen několik minut poté, co si Rutte se Zelenským prohlédli dvojici šedivých strojů F-16 v hangáru na základně v Eindhovenu. Zelenského cesta do Nizozemska je po Švédsku druhou předem neohlášenou návštěvou západoevropské země za tento víkend. Dnešní ujištění o dodávkách západních stíhaček Zelenskyj podle agentury AFP uvítal jako „historické".

Oznámenou dodávku letounů podle Reuters záhy potvrdilo dánské ministerstvo zahraničí, Ukrajina podle něj stroje F-16 dostane, „až budou naplněny podmínky", mezi něž patří mimo jiné úspěšný výcvik pilotů i techniků pro stroje americké výroby a logistické a infrastrukturní plánování.

Výcvik podle Rutteho začne „brzy po příštím měsíci". Spojené státy eventuální dodávku letounů jejich zbrojovky Lockheed Martin napadené zemi schválily už v pátek.

Harmonogram dodávek strojů F-16 na Ukrajinu zatím není veřejně známý, západní představitelé nicméně v médiích opakovaně uvedli, že klíčový bude výcvik ukrajinského personálu, jež bude probíhat hlavně v Dánsku a Rumunsku a Británii.

Stíhačky F-16 by v budoucnu nemusely být jedinými západními letouny v rukou ukrajinského letectva; v sobotu Zelenskyj po setkání se švédským premiérem Ulfem Kristerssonem uvedl, že Kyjev zahájil se Stockholmem jednání o možné dodávce stíhaček Gripen, které zatím používá i české letectvo. Švédská vláda však v červnu upozornila, že všechny letouny JAS 39 Gripen v tuto chvíli potřebuje k obraně svého území. Ukrajina a Švédsko v sobotu také podepsaly dohodu o společné výrobě švédských obrněných vozidel CV90.