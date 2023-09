Hyperloopy už měly vozit lidi rychlostí letadel, snil Musk a další. Možná za dalších deset let

Když před deseti lety přišel miliardář a vizionář Elon Musk s vizí veřejné dopravy v podobě hyperloopů jezdících rychlostí přes 700 kilometrů v hodině, snil on i další o tom, že už v současnosti budou v provozu. Nestalo se. Technologický sen ale stále žije, jak ukázala Technická univerzita v Mnichově na před pár dny skončeném mezinárodním automobilovém veletrhu IAA, která zároveň na konci července spustila první testovací dráhu pro svůj projekt TUM Hyperloop.

Reklama

Hyperloop, megarychlý dopravní systém, o kterém v roce 2013 snil spoluzakladatel automobilky Tesla a otec kosmické společnosti SpaceX Elon Musk, už měl být realitou. Objevilo se mnoho humbuku, kdy několik firem před lety prohlásilo, že v nynější době už bude systém hyperloopu rozšířen v masovém měřítku. Ale to se nestalo.

Sen ještě neskončil

Mnozí však stále věří, že koncept hyperloopu nakonec nahradí jiné formy dopravy včetně letadel tím, že bude lidi a náklad pohybovat tubusy rychlostí kolem 800 a více kilometrů za hodinu. Sen o hyperloopu tedy ještě neskončil, napsal server CNBC.

A je to tady. Mnichovský veletrh IAA ovládly čínské elektrovozy Zprávy z firem V Mnichově odstartoval významný veletrh o inovacích v autoprůmyslu. Tradiční evropské značky se snaží představit vize pro nadcházející roky. Podle serveru CNBC však veletrh ovládly čínské značky, které představily reálné stroje, kterými chtějí dobýt evropské trhy. Vizi čínské tsunami, která zaplaví evropské trhy, však komplikuje Tesla Elona Muska. Stanislav Šulc Přečíst článek

„Pracuji na tom už sedm let. Nedělali bychom to, kdybychom tomu nevěřili. Mnohý humbuk kolem, když se začalo o hyperloopu mluvit, byl příliš optimistický,“ řekl v rozhovoru pro CNBC na autosalonu v Mnichově vedoucí projektu ve společnosti TUM Hyperloop Gabriele Semino. Zkratka odkazuje na duchovního otce firmy, kterým je Technická univerzita Mnichov. „Je zcela zřejmé, že pro tento druh zcela nového systému musíte vyvinout nejen software, ale i celou infrastrukturu,“ dodal.

Podívejte se na interiér i tubus pro hyperloop od TUM Hyperloop:

Na hyperloopu stále pracuje Musk a další

Od vzniků plánů a snů na hyperloopy se několik společností včetně Hyperloop Transportation Technologies (HTT) a Boring Company Elona Muska předhánělo ve vývoji vlastních verzí hyperloopu. TUM Hyperloop je jednou z nich a na autosalonu IAA v Mnichově tento měsíc předvedl modul, do něhož si již mohli sednout cestující. Společnost postavila a spustila tubus o délce asi 24 metrů. A i když je to velmi krátká vzdálenost, TUM Hyperloop se skrze ní snaží otestovat fungování systémů, než bude pokračovat ve stavbě dlouhé trati.

Interiér megarychlého hyperloopu od TUM Hyperloop, za kterým stojí Technická univerzita Mnichova. TUM Hyperloop, s laskavým svolením

TUM Hyperloop úspěšně provedl první jízdu s cestujícími ve vakuových podmínkách letos 10. července. Podle plánovaného postupu vytvořily výkonné pumpy demonstrátoru uvnitř betonového tubusu částečné vakuum a vytvořily tak ideální podmínky pro první jízdu. Když byly pohonné systémy aktivovány, rozpohybovaly pilotované vozidlo testovacím tubusem v téměř bezvzduchovém prostoru.

Multimilionář Sam Altman nalil peníze do startu-pu, který vyvíjí elixír mládí Enjoy Do čeho investuje americký technologický multimilionář Sam Altman? Do úspěšného vývoje umělé inteligence a do oblastí, v nichž je úspěch nejistý – do prodloužení života s využitím lidské krve a do technologie fúzních reaktorů. Investor, jemuž se zatím dařilo, na co sáhl, tím docela riskuje. Josef Tuček Přečíst článek

Semino řekl, že očekává, že do konce tohoto desetiletí bude technologie připravena. To by znamenalo krátké tratě s hyperloopem fungujícím na plnou rychlost a přepravujícím cestující. „Do konce příští dekády bude mít technologie hyperloopu k dispozici delší tratě postavené přes kontinenty,“ tvrdí Semino.

Co je to hyperloop?

hyperloop je koncept vysokorychlostního dopravního systému navrženého a v srpnu 2013 představeného podnikatelem Elonem Muskem, který rozvíjejí i další firmy;

navrženého a v srpnu 2013 představeného podnikatelem Elonem Muskem, který rozvíjejí i další firmy; systém je založený na pohybu přetlakových kapslí podtlakovými trubkovými tunely, kapsle mají být poháněny lineárními indukčními motory a vzduchovými kompresory;

první prototyp vznikl v roce 2016 na americkém institutu MIT;

na americkém institutu MIT; teoretická maximální rychlost je 1300 kilometrů za hodinu, na zmenšeném modelu bylo zatím dosaženo rychlosti 467 kilometrů v hodině.

Muskův sen o vysokorychlostním tunelu nadchl další investory. Poslali mu stamiliony Zprávy z firem Vizionář a inovátor Elon Musk nadchnul pro svou myšlenku podzemní sítě vysokorychlostních tunelů další investory. Ti mu v posledním investičním kole na projekt Loop přispěli dalších 675 milionů dolarů (asi 15,2 miliardy korun). Hodnota firmy The Boring Company se tak vyšvihla na 5,675 miliardy dolarů, píše CNBC. vku, duk Přečíst článek