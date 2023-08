Tuzemské banky by ekonomickou krizi vydržely, obstály v testech ČNB

České banky i pojišťovny jsou dostatečně kapitálově vybavené, aby odolaly i zhoršeným ekonomickým podmínkám. Ukázaly to výsledky dohledových zátěžových testů, které zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Tento druh testů provádí ČNB pravidelně ve spolupráci s vybranými bankami a pojišťovnami, které pokrývají přes 90 procent českého trhu.

Reklama

ČNB u bank testovala úvěrové, tržní a operační riziko, úrokové a neúrokové výnosy, náklady a kapitál v základním a v nepříznivém scénáři. I v případě nepříznivého vývoje by kapitálová přiměřenost klesla na 17,5 procenta, když regulatorní minimum je osm procent. „Sektor v současnosti disponuje odpovídajícím kapitálovým polštářem. Ten umožňuje absorbovat i silné negativní šoky," uvedla ČNB.

Testy prošly i pojišťovny

Také testy pojišťoven ukázaly, že sektor je dostatečně kapitálově vybavený a je schopný přestát významné změny rizikových faktorů. V případě nepříznivého vývoje by poměr solventnosti byl pro tržní i pojistná rizika 156 procent, a nacházel by se tak dostatečně vysoko nad regulatorní hranicí 100 procent. „Ze sledovaných rizik měla na pojišťovny nejvýznamnější dopad rizika poklesu hodnoty akciových investic a poklesu hodnoty státních dluhopisů," uvedla ČNB.

Evropské banky by krizi zvládly. Až na tři výjimky, ukázaly testy Zprávy z firem Většina bank Evropské unie by zvládla prudký hospodářský pokles. Pouze tři banky by nesplnily závazné požadavky na výši kapitálu. Vyplývá to z nejnovějšího zátěžového testu Evropského bankovního úřadu (EBA). Test se týkal 70 bank v regionu, což bylo o 20 více než při předchozím testu v roce 2021. Do testu nebyla přímo zahrnuta žádná česká banka, pouze mateřské firmy některých bank působících v Česku. ČTK Přečíst článek

Dohledové zátěžové testy provádí ČNB každé dva roky ve spolupráci s vybranými bankami a pojišťovnami, hodnotí přitom odolnost jednotlivých institucí. Do nynějších testů bylo zapojeno 12 bank, které zastupují 91 procent aktiv bankovního sektoru v ČR, a 18 pojišťoven, jejichž tržní podíl podle hrubého předepsaného pojistného byl 99,9 procenta trhu.

Kromě dohledových zátěžových testů provádí ČNB i makrozátěžové testy, které hodnotí odolnost finančního sektoru jako celku. Jejich výsledky zveřejňuje dvakrát ročně jako součást zprávy o finanční stabilitě. Poslední výsledky makrozátěžových testů, které centrální banka zveřejnila v červnu, ukázaly, že český finanční sektor je vysoce odolný.

Další z velkých bank hlásí pokles zisku. Komerční bance spadly i výnosy a vklady klientů Zprávy z firem Čistý zisk Komerční banky v letošním prvním pololetí meziročně klesl o 2,9 procenta na 8,1 miliardy korun. Celkové výnosy se jí snížily o 5,6 procenta na 18,1 miliardy korun. Banka neauditované konsolidované výsledky zveřejnila na svém webu. Francouzská mateřská banka Société Générale se ve druhém čtvrtletí vrátila k zisku. ČTK Přečíst článek