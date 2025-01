České ekonomice loni k růstu pomohly domácnosti. Průmysl slábl

Oživení české ekonomiky má pokračovat i letos. Ministerstvo financí očekává, že HDP tento rok poroste o 2,3 procenta.

Reklama

Česká ekonomika loni stoupla o jedno procento, zatímco v roce 2023 klesla o 0,1 procenta. Předběžný odhad dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V závěrečném čtvrtletí minulého roku se hrubý domácí produkt (HDP) meziročně zvýšil o 1,6 procenta, ve srovnáním s předchozím kvartálem byl vyšší o 0,5 procenta. Koncem března statistici dnešní odhad HDP zpřesní.

Celoroční růst ekonomiky podpořily podle ČSÚ vyšší výdaje na konečnou spotřebu domácností a vládních institucí. Naopak negativní vliv měla především tvorba hrubého kapitálu. „Vývoj hrubé přidané hodnoty podpořila především skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství. Pokles nastal ve zpracovatelském průmyslu,“ uvedl statistický úřad.

Česká ekonomika poroste tempem 2,3 procenta, srazit ji mohou Trumpova cla Money Česká ekonomika v letošním roce poroste o 2,3 procenta, růst zrychlí z loňských 1,1 procenta, uvedlo v makroekonomické prognóze ministerstvo financí. Letošní výhled růstu hrubého domácího produktu (HDP) zhoršilo proti listopadovému odhadu 2,5 procenta. Výhled letošní inflace ponechalo na 2,3 procenta po loňských 2,4 procenta. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zároveň varoval před tím, že český hospodářský růst mohou negativně ovlivnit americká cla. ČTK Přečíst článek

V posledním čtvrtletí loňského roku vzrostl HDP mezičtvrtletně o 0,5 procenta. „Růst podpořila domácí poptávka, zejména vyšší výdaje na konečnou spotřebu domácností. Zahraniční poptávka klesala,“ konstatoval ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Reklama

Meziročně vzrostl HDP ve čtvrtém čtvrtletí o 1,6 procenta, podle ČSÚ k růstu přispěly především výdaje na konečnou spotřebu domácností a tvorba hrubého kapitálu. Negativní vliv mělo saldo zahraničního obchodu. Růst přidané hodnoty nejvíc podpořila skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství, dařilo se i ostatním službám. Naopak pokračoval pokles průmyslu.

Oživení české ekonomiky má pokračovat i letos. Ministerstvo financí očekává, že HDP tento rok poroste o 2,3 procenta, zhruba dvouprocentní růst předpokládají také analytici.

Veřejné finance Česka se podařilo stabilizovat, dostatečně ozdravené ale nejsou Názory České republice se loni podařilo elementárně stabilizovat veřejné finance. Ty totiž poprvé od roku 2019 vykázaly schodek nižší, než odpovídá úrovni tří procent hrubého domácího produktu. To je mimochodem úroveň, jejíž splnění je jedním z předpokladů přijetí eura. Splnění takové úrovně tedy rovněž představuje ono alespoň elementární stabilizaci veřejných financí. Lukáš Kovanda Přečíst článek