TSMC se vyloupla konkurence. Čipy do vozů Tesla má vyrábět i Samsung

Největší světový výrobce paměťových čipů, jihokorejská společnost Samsung Electronics, bude pravděpodobně vyrábět čipy nové generace pro zcela samořízené vozy americké automobilky Tesla. Informoval o tom dnes na svém webu deník The Korea Economic Daily. Loni se Tesla domluvila na obdobné spolupráci s tchajwanskou společností TSMC.

Reklama

Čipy Samsungu budou součástí nové výpočetní jednotky, kterou Tesla nazývá Hardware 5 (HW 5.0). Její sériovou výrobu plánuje za tři až čtyři roky, napsal korejský deník s odvoláním na zdroje z odvětví. Loni si Tesla jako partnera pro výrobu čipů pro HW 5.0 vybrala TSMC.

Nyní automobilka plánuje spolupracovat s oběma podniky, případně by mohla od TSMC zcela přejít k Samsungu. „Rozdělení výroby čipů příští generace mezi obě firmy je však pravděpodobnější,“ uvedl jeden ze zdrojů.

Nabídka, která nešla odmítnout

Ke změně pomohla květnová návštěva výkonného předsedy Samsung Electronics I Če-jonga ve Spojených státech. Ve výzkumném centru Tesly v kalifornském městě San Jose se I Če-jong setkal s šéfem Tesly Elonem Muskem. Podle zdrojů mu nabídl takové podmínky, včetně výhodných smluvních cen, že Musk nemohl odmítnout. I Če-jong je dědicem celé skupiny Samsung.

Jihokorejský Samsung dříve dodával předchozí typy čipů pro vozy Tesla s určitou mírou autonomie. Autonomních vozidel existuje šest úrovní - od nuly do pěti. Nejpokročilejší je plně autonomní vůz.

Trápení Samsungu. Provozní zisk společnosti se meziročně propadl o 96 procent Zprávy z firem Provozní zisk jihokorejské společnosti Samsung Electronics ve druhém čtvrtletí klesl o 96 procent oproti loňsku; na 600 miliard wonů, tedy zhruba deset miliard korun. ČTK Přečíst článek

Europoslanci dali zelenou plánům na zastavení čipového hladomoru v unii Politika Evropská unie by měla do konce desetiletí zdvojnásobit svůj podíl na světové výrobě polovodičů na 20 procent a zajistit několik desítek miliard eur investic do jejich podpory. Evropští poslanci schválili normu, jejímž cílem je snížit závislost EU na dovozu klíčových součástek pro elektroniku či automobilový průmysl z asijských zemí. V Evropě by díky ní měly vyrůst nové podniky a měla by předejít výpadku v jejich dodávkách. ČTK Přečíst článek

Čína vs. Evropa: 2:0. Asijská velmoc drží těžké trumfy v elektromobilitě. Galium a germanium Trhy Čínské úřady rozhodly o kontrolách množství galia a germania, které se ze země vyvezou. Podle agentury Reuters přitom jde o dvě velmi důležité chemické látky, které se využívají v elektromobilitě. Strach evropských automobilek z čínské konkurence tak dostal další rozměr. sta Přečíst článek