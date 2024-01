Slabý Samsung. Provozní zisk firmy klesl o 35 procent

Provozní zisk jihokorejské společnosti Samsung Electronics ve čtvrtém čtvrtletí podle předběžných výsledků meziročně klesl o 35 procent na 2,8 bilionu wonů (zhruba 48 miliard korun). Zisk výrazně zaostal za očekáváním analytiků, přetrvávající slabá poptávka po spotřební elektronice totiž převážila nad zlepšenými výsledky divize pro výrobu paměťových čipů, uvedla agentura Reuters.

Analytici podle průzkumu společnosti LSEG SmartEstimate předpokládali, že provozní zisk dosáhne 3,7 bilionu wonů. Ačkoli provozní zisk ve čtvrtém čtvrtletí zaostal za očekáváním, tempo jeho meziročního poklesu bylo nejmírnější za posledních pět čtvrtletí.

Samsung je největším výrobcem paměťových čipů na světě. Firma je světovou jedničkou rovněž ve výrobě chytrých telefonů a televizorů. „Jedinou věcí, která se zlepšila, jsou paměťové čipy, protože čínští výrobci osobních počítačů a mobilních zařízení si začali ve čtvrtém čtvrtletí doplňovat zásoby,“ uvedl jeden z analytiků makléřské společnosti BNK Investment & Securities. „Spotřebitelská poptávka stále není silná. A dokud se nesníží úrokové sazby a hospodářství se nedočká podpory, zřejmě se příliš nezlepší,“ dodal.

Ceny paměťových čipů v loňském roce podle serveru CNBC výrazně klesly v důsledku nadměrných zásob a slabé poptávky po konečných produktech, jako jsou chytré telefony a laptopy. „Předpokládáme, že od loňského třetího čtvrtletí se ceny pamětí začaly zotavovat, a to kvůli omezování produkce ze strany dodavatelů a oživení poptávky po mobilních zařízeních a osobních počítačích,“ uvedl nicméně minulý týden jeden z analytiků firmy Daiwa Capital Markets.

Ceny paměťových čipů DRAM pro mobilní zařízení se podle odhadů společnosti TrendForce ve čtvrtém čtvrtletí zvýšily o 18 až 23 procent. Ceny paměťových čipů NAND pro mobilní zařízení pak vzrostly o deset až 15 procent.