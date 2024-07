Léčba škrty. Intel propustí tisíce lidí. Konečně pozitivní zpráva, reagují akcionáři

Intel plánuje propustit tisíce zaměstnanců. S odkazem na své zdroje o tom informuje agentura Bloomberg.

Americký výrobce čipů Intel, pro který teď pracuje zhruba 110 tisíc lidí, potřebuje snížit náklady, protože firmě klesá zisk i podíl na trhu. Akcie podniku asi hodinu před začátkem středečního obchodování ve Spojených státech vykazovaly růst o více než dvě procenta. Od začátku roku ale kolem 40 procent ztrácejí.

Intel zůstává významným hráčem na trhu s osobními počítači a servery, ale nedaří se mu držet krok s rostoucí poptávkou po čipech používaných v aplikacích umělé inteligence (AI). Generální ředitel Pat Gelsinger se snaží, aby společnost znovu získala konkurenční výhodu. Zaměřil se na zvýšení výrobních kapacit, investice do pokročilých čipových technologií a na expanzi na nové trhy.

Intel zveřejní hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí ve čtvrtek. Zprávu Bloombergu firma odmítla komentovat.

Společnost dříve trhu s čipy dominovala. Její postavení se ale oslabilo za Gelsingerových předchůdců, protože ji dohnali a převzali její podíl na trhu konkurenti, jako je například Advanced Micro Devices (AMD). Ostatní výrobci v čele se společností Nvidia pokročili ve vývoji lukrativních polovodičů přizpůsobených pro náročné úlohy spojené s AI. Společnost Intel se také vyrovnává s nerovnoměrnou poptávkou po čipech, které pohánějí notebooky a stolní počítače, což je její hlavní činnost.

