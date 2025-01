Trump představil projekt Stargate. Altman a spol. investují 500 miliard dolarů do AI

Nový americký prezident Donald Trump představil projekt s názvem Stargate (Hvězdná brána), v rámci kterého by měly soukromé firmy investovat 500 miliard dolarů (zhruba 12 bilionů korun) do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI).

Projekt podle Trumpa ve Spojených státech vytvoří 100 tisíc pracovních míst, napsala agentura DPA.

Trump uvedl, že společný podnik s názvem Stargate vytvoří technologické společnosti OpenAI, SoftBank a Oracle. V první fázi do něj hodlají investovat 100 miliard dolarů a během příštích čtyř let by se investice měly vyšplhat na 500 miliard dolarů.

Americká společnost OpenAI, jejímž předním investorem je softwarový gigant Microsoft, vyvinula chatovací systém ChatGPT založený na umělé inteligenci. V roce 2022 jej zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal velkou popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci.

Americká společnost Oracle se zabývá vývojem podnikatelského softwaru. SoftBank je japonský konglomerát, který se věnuje investicím do technologického průmyslu. Firma mimo jiné kontroluje většinový podíl v britské čipové společnosti Arm a vlastní podíly v řadě dalších technologických podniků, například v čínském internetovém prodejci Alibaba.

Šéf společnosti OpenAI Sam Altman označil Stargate za „nejdůležitější projekt této éry“. Na prezentaci projektu do Bílého domu dorazili rovněž šéfové firem SoftBank a Oracle, tedy Masajoši Son a Larry Ellison.

