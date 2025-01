Vznikne „Silicon Valley nad Temží“? Británie chce být supervelmocí na poli AI

Británie plánuje vzít obor umělé inteligence útokem a udělat ze země základnu pro nové giganty. Pomoci jí v tom má začleňování nových technologií do každodenního provozu i radikální otevřenost vůči soukromému sektoru. Objevila vláda Keira Starmera recept na úspěch hodný následování nebo jsou to jen nesplnitelné sny, navíc s potenciálně negativní dopadem na soukromí a duševní vlastnictví?

Když na jaře začínala volební kampaň před parlamentními volbami, zněla z úst představitelů britské labouristické strany volání po ekonomickém růstu. Ekonomika Spojeného království je v posledních letech velmi pomalá. Kabinet Keira Starmera si proto předsevzal, že tempo růstu vyšvihne na vrchol mezi státy G7, což je poměrně ambiciózní cíl.

Vládu nyní v ekonomické politice zaměstnávají hlavně snahy o stabilizaci v podobě šetření, ale zároveň chystá masivní investice do veřejných služeb a infrastruktury. Pomoci má ostrovní ekonomice k návratu ke konkurenceschopnosti má i umělá inteligence. Labouristé z Británie chtějí mít do konce dekády nové Silicon Valley. Tento týden premiér Keir Starmer představil kontury vládního plánu, pro který si nechal vypracovat padesátibodové doporučení od miliardáře zaměřujícího se na umělou inteligenci Matta Clifforda. Jádrem má být využívání umělé inteligence státními úřady, příprava infrastruktury a nevídaná podpora pro soukromý sektor.

Mimo to chce vláda aktivně pomáhat shánět a lákat talenty z celého světa, a to nejen pro vlastní veřejné instituce, ale i v Británii sídlícím společnostem. Pomůže jim s vízy a formalitami. Soukromému sektoru nabídne takřka kompletní servis. Doufá, že se to vyplatí, a na ostrovech vyrostou noví globální lídři, jako dnes sledujeme zejména za oceánem.

Technologie a ekologie. Jde to dohromady?

Britská vláda do nové technologie miliardy liber. Rozvoj umělé inteligence vyžaduje především obrovský rozvoj výpočetní kapacity. Plán počítá s dvacetinásobným posílením kapacity v držení veřejného sektoru do roku 2030. Do „státních služeb“ by měl přibýt i nový „superpočítač“. V různých koutech Británie mají vzniknout řada AI center.

Zní to sice dobře, ale není to tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Nejenže masivní výstavba datových center a technologického zázemí bude stát hodně peněz, ale přináší i ekologická úskalí. Technologie totiž spotřebuje značné množství energie, a pro kabinet s ministrem pro uhlíkovou neutralitu se podezření z plýtvání příliš nehodí.

Vláda počítá, že energie bude pocházet z udržitelných zdrojů. Británie sice v závěru roku zavřela poslední uhelnou elektrárnu, ale stejně má k čisté výrobě elektřiny poměrně daleko, a to i bez umělé inteligence. Zajímavostí je, že podílet se na výrobě mají i malé nukleární reaktory, což vlastně není úplně nelogické. Stejný plán mají i technologičtí giganti jako Microsoft.

Citlivá data na stříbrném podnose

Vedle technické překrvenosti umělá inteligence potřebuje i „potravu“ – tedy data, ze kterých můžou modely a aplikace čerpat. A tady se dostáváme patrně k nejproblematičtějšímu bodu vládní strategie, Britové totiž zvažují, že půjdou až skoro na samou hranu etičnosti.

Vláda navrhuje vytvořit jakousi knihovnu dat obsahující informace z nejproslulejších institucí, třeba z BBC, Britské knihovny, Národního archivu nebo slavných londýnských muzeí. Spisovatelé a umělci se pochopitelně obávají obrovského zásahu do jejich oboru. Informace navíc přichází několik týdnů poté, co vyjádřilo obavy z AI několik známých postav britské kultury, včetně Paula McCartneyho. Návrh počítá s tím, že na základě duševního vlastnictví by se nemělo vydělávat, takže více řeknou až konkrétnější řešení.

Nejkontroverznější je však představa, že by se soukromé firmy dostali k datům z britského zdravotnictví a NHS. Zdravotnictví je jeden z oborů, kde vstup umělé inteligence představuje atraktivní možnost pro pacienty i byznys, ale zároveň hrozí únik bytostně soukromých informací.

Analytici a ekonomové věští umělé inteligenci a na ní navázanému byznysu úspěšná léta. Kdo nyní nezaspí a do oboru naskočí, může si za pár let mnout ruce. Pokud ale mimořádně troufalý britský plán nevyjde, může se nejen Starmerovi a labouristům nepěkně vymstít.