Čedok cílí na půl milionu klientů v příštím roce. Hitem jsou zájezdy pro samotáře

Nejstarší tuzemská cestovka chce v příštím roce posílit cestování z regionálních letišť. Při součtu českých a slovenských možností nabídne odlety celkem z devíti letišť z celého území bývalého Československa. „Zjišťujeme, že spousta mýtů neplatí. Například 88 procent klientů z Moravskoslezského kraje si kupuje zájezdy ve čtyř- a pětihvězdách. To je dokonce o šest procentních bodů víc než v Praze,“ uvedl generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman.

Češi si dovolenou u moře rozhodně nechtějí nechat vzít. Letní sezona 2023 byla pro tuzemskou nejstarší cestovku Čedok nejúspěšnější v historii. Podle jejího CEO Stanislava Zemana Čedok v letošní hlavní sezoně poskytl služby do plážových destinací pro 400 tisíc klientů, což je nejvíc v historii. A v příštím roce chce Čedok dál růst a plánuje za celý rok 2024 pokořit hranici půl milionu klientů.

„Přicházíme na český i slovenský trh s expanzí, kterou Čedok ještě v historii nezažil. Příští léto nabídneme charterové lety už celkem z devíti letišť a navyšujeme kapacitu zájezdů na dvojnásobek oproti letošnímu roku. Plánujeme létat ze všech vzdušných přístavů v České republice, ale také představíme širší nabídku i na Slovensku, jak v Bratislavě, tak nově v Košicích nebo Popradu,“ představuje novinky Zeman.

Čedok podle něj začne v roce 2024 létat do sedmi nových destinací. Odstartují v další letní sezoně přímé lety z Prahy na řecký ostrov Lesbos, na Azorské ostrovy nebo do egyptského letoviska Ain Sokhna, které se vrací do plánů nejstarší cestovní kanceláře. Charterové lety na Sicílii plánuje nejen do Palerma, ale také nově do Katánie. Novinkou z Prahy, Brna i Bratislavy bude Severní Kypr. Letadla budou přistávat v řecké části ostrova a klienti budou vybírat z hotelů v turecké části, potřebovat tak budou cestovní pas.

Hitem jsou zájezdy pro singles

Podle údajů cestovky její služby využívá čím dál širší skupina klientů. Průměrný věk klesl na 40 let, u poznávacích zájezdů to je zhruba o deset let více. Zejména v poslední době se velkým hitem staly zájezdy pro jednotlivé klienty, neboli singles.

„Současná doba a zaměření na výkon vede čím dál více lidí k potřebě zajet si někam odpočinout bez rodiny i přátel. Náš úkol je vysvětlovat hoteliérům, že tito lidé potřebují specifické služby,“ dodal produktový ředitel Čedoku Miroslav Kubáč. Podle něj zejména v tradičních destinacích je složité vysvětlovat, že je nutné těmto klientům nabízet levnější pokoje a ne klasické dvoulůžáky. „Ale tato nabídka opravdu čím dál více roste a poroste. Zejména v takzvaných adult only hotelech,“ vysvětluje Kubáč.

Last minute nefunguje

Podle letošních statistik se klienti vrátili k výběru zájezdů v předstihu. Kvůli vysoké poptávce byla navíc nabídka takzvaných last minute zájezdů výrazně omezená.

„First minute prodeje lákají zejména rodiny s dětmi, dlouhodobé zákazníky, ale i turisty, kteří chtějí mít jistotu svého oblíbeného hotelu nebo termínu. První objednávky na letní sezonu 2024 jsme už na pobočkách i na webu potvrdili,“ uzavírá ředitelka prodeje a marketingu Čedoku Edita Rendlová.

