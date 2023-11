To se nevyplatilo. Síť X může kvůli Muskovu protižidovskému příspěvku přijít až o 75 milionů dolarů

Sociální síť X může kvůli protižidovskému příspěvku, který zde sdílel její majitel Elon Musk, do konce roku přijít o příjmy z reklamy ve výši až 75 milionů dolarů (1,7 miliardy korun), napsal s odvoláním na interní dokumenty deník The New York Times.

Svůj marketing na platformě X, kterou Musk koupil loni ještě pod jménem twitter, pozastavily firmy jako Apple, Disney, Warner Bros Discovery či Lionsgate a další. Některé další společnosti navíc o stejném kroku uvažují.

Podle tvrzení X by firma mohla přijít o 11 milionů dolarů (245 milionů korun) z reklamy, The New York Times ale tvrdí, že může jít o mnohonásobně více. X čísla zveřejněná listem označila za buď zastaralá nebo za „interní cvičení k vyhodnocení celkového rizika“.

Celkově letos podle The New York Times výdaje za reklamu ze strany amerických firem na platformě klesly o téměř 60 procent.

Nejnovější pobouření vyvolala minulý týden Muskova reakce na příspěvek, podle kterého Židé podporují „nenávist vůči bělochům“. „Říkáš přesně pravdu,“ napsal k postu podnikatel.

Tento zastánce „absolutní svobody slova“, jak se sám označuje, pak začátkem tohoto týdne zažaloval organizaci Media Matters, která se zabývá sledováním médií, kvůli tomu, že podle něj platformu X pomluvila, když zveřejnila zprávu, že reklamy významných značek se na síti objevily vedle příspěvků propagujících Adolfa Hitlera a nacistickou stranu.