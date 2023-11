Společnosti Apple, Disney, IBM a další pozastavily marketing na síti X, Musk chystá žalobu

Firmy Apple, Disney, Warner Bros Discovery či Lionsgate pozastavily marketing na platformě X poté, co její majitel Elon Musk sdílel protižidovský příspěvek. Informují o tom server listu The New York Times (NYT) a agentura Reuters. Musk uvedl, že společnost X Corp zažaluje organizaci Media Matters a další subjekty, které podle něj na platformu X zaútočily.

Organizace Media Matters tento týden uvedla, že zjistila, že inzeráty některých velkých společností, například od firem IBM a Apple, se na síti X objevují u příspěvků s antisemitským obsahem. Firmy následně začaly reklamu na síti X pozastavovat.

„Jakmile se v pondělí otevře soud, X Corp podá termonukleární žalobu na Media Matters a všechny, kteří se podíleli na tomto podvodném útoku na naši společnost,“ napsal Musk na síti X. Zveřejnil tam i prohlášení, podle kterého organizace Media Matters zkresluje skutečnou situaci na síti X ve snaze „podkopat svobodu slova a uvést inzerenty v omyl“.

Kritika (nejen) z Bílého domu

Musk ve středu reagoval na příspěvek, podle kterého Židé podporují „nenávist vůči bělochům“. „Říkáš přesně pravdu,“ napsal k postu podnikatel.

Jeho krok kritizoval mimo jiné Bílý dům, podle něhož je „nepřijatelné opakovat ohavnou lež, která stojí za nejsmrtelnějším aktem antisemitismu v americké historii“. Odkazoval tak na konspirační teorii rozšířenou mezi neonacisty, podle které mají Židé tajný plán na podporu nelegální imigrace do západních zemí s cílem podrýt autoritu tamní bílé většiny. Na tuto konspirační teorii se odkazoval mimo jiné Robert Bowers, pachatel útoku na pittsburskou synagogu z roku 2018, při níž zemřelo 11 věřících.

Ve čtvrtek svou reklamu na X pozastavil technologický gigant IBM a teď ho následovaly další společnosti.

Platformu X, dříve známou jako Twitter, převzal Musk loni v říjnu. Za jeho působení se mimo jiné uvolnila pravidla pro psaní příspěvků, což podle kritiků se otevřelo cestu k nenávistným projevům nebo šíření nepravdivých informací. Síť se kvůli oslabenému moderování obsahu potýká s odchodem inzerentů.

Spory a kontroverze v občanské i diplomatické rovině celosvětově v posledních týdnech vyvolala válka mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás, které 7. října z Pásma Gazy zaútočilo na izraelské území. Tento výpad si vyžádal na 1200 obětí, Izraelci v reakci zahájili masivní útok na Gazu. Na tomto území od té doby přišlo o život přes 12.000 lidí.