Další tiktokový hit z Asie. O plyšáky Labubu se zákaznice perou, zájem je i v Česku

Čínská firma Pop Mart, která oblíbené přívěsky Labubu ve tvaru chlupatých příšerek vyrábí, musela do června pozastavit jejich prodej ve svých svých britských obchodech, aby předešla potenciálním bezpečnostním problémům. V prodejnách totiž docházelo ke strkanicím a hádkám o poněkud drahé sběratelské postavičky.

Labubu, které vypadají jako novější verze legendárního mončičáka, nejsou vůbec levné. Jejich cena dosahuje až 50 liber. „Bylo prostě absurdní ocitnout se v situaci, kdy se lidé hádali, křičeli a vy jste se báli,“ uvedla jedna za zákaznic Pop Martu na TikToku. Strkanice může mít i čistě pragmatický důvod – ti, kteří postavičky stihli koupit, je okamžitě na konci fronty přeprodávali až za trojnásobek, tedy 150 liber, zhruba 4500 korun.

Hračky Labubu se staly trendem sociální sítě poté, co je začaly nosit celebrity jako Rihanna a Dua Lipa, a někteří odborníci na maloobchod již varují, že zastavení prodeje jen zvýší poptávku po nich. Labubu vytvořil hongkongský umělec Kasing Lung, uvádí BBC.

Na popularitu Labubu v Česku sází gastro koncept Bubblify, který nabídku rozšířil o netradiční položku. Předmět dal i do aktuální kampaně. „Vnímáme, že poptávka po Labubu výrazně převyšuje nabídku. Proto jsme se rozhodli s běžnou formou distribuce spojit i soutěž, aby každý měl šanci získat svou vlastní postavičku. Nejde o klasickou promo kampaň, ale spíše o komunitní radost,“ popisuje nápad Andrea Fenn, spoluzakladatelka Bubblify.

Labubu se stalo ikonou zejména v Asii, kde se díky omezené dostupnosti, sběratelské hodnotě a vysokému výskytu padělků stalo předmětem sběratelství i investic. Některé edice se dnes přeprodávají za tisíce dolarů a mezi fanoušky značky patří i světové celebrity.

Značka navíc spolupracuje s LVMH, čímž potvrzuje svůj status na hranici umění, módy a luxusu. Díky velmi omezené dostupnosti a zmiňovaném přívalu napodobenin na trh se z postavičky velmi rychle stal až kultovní objekt a trend.

„Za nás jde o velmi důležité prvky každého druhu byznysu a už z prvních dnů Labubu v naší nabídce je patrné, že naši zákazníci právě toto oceňují,“ uzavírá Andrea Fenn.

