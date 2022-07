Tesla vyrobila nejvíc aut v historii

Kultovní automobilce se daří navzdory tomu, že její fabrika v čínské Šanghaji stojí kvůli tamním omezením spojeným s pandemií covidu-19.

Zisk automobilky Tesla v letošním druhém čtvrtletí byl 2,3 miliardy dolarů (54,5 miliardy Kč). Oproti loňskému roku to představuje nárůst na téměř dvojnásobek. Americký výrobce elektromobilů se nadále potýká s dopady uzavření své továrny v Šanghaji kvůli pandemii covidu, přesto Tesla v červnu vyrobila nejvíce aut ve své historii, uvedla firma ve výsledcích hospodaření.

Tržby automobilky ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostly o 42 procent na 16,9 miliardy dolarů. Výsledek je nižší než za první tři měsíce letošního roku, přesto je vyšší, než analytici očekávali, uvedl The Wall Street Journal.

Od počátku dubna do konce června dodal výrobce téměř 255 tisíc vozidel. Vyrobil jich přes 258 tisíc, o 25 procent více než za stejné období loni.

Společnost uvedla, že během čtvrtletí převedla 75 procent svých investic v bitcoinech na běžnou měnu, čímž do své rozvahy přidala 936 milionů dolarů v hotovosti, uvedla agentura Reuters.

