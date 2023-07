Tesla chystá lidové elektrovozítko za půl milionu. Vyrábět ho hodlá v Indii

Tesla se tlačí na indický trh. Postavit tam hodlá i gigafactory. Muska a jeho tým čeká další kolo jednání se zástupci tamní vlády. Indy si chce získat levným modelem v přepočtu za asi půl milionu korun.

Zástupci Tesly budou ještě tento měsíc jednat s indickým ministrem obchodu o plánu na vybudování závodu, kde by tato americká automobilka vyráběla nový elektromobil za dva miliony rupií (přes 530 tisíc korun). S odvoláním na obeznámený zdroj to uvedla agentura Reuters. Levné elektromobily vyrobené v indickém závodě by podle něj byly určené pro domácí trh i na export. Elektromobily se nyní podílejí na celkovém prodeji vozidel v Indii, která je třetím největším automobilovým trhem na světě, méně než dvěma procenty.

Loni Tesla lobbovala za snížení dovozních daní na elektromobily dodávané do Indie. Na tuto snahu vládní představitelé reagovali výzvou, aby automobilka vyráběla vozy v přímo v zemi. Šéf společnosti Elon Musk se v červnu setkal s indickým premiérem Naréndrou Módím a prohlásil tehdy, že hodlá v Indii významně investovat.

Lidové elektrovozítko

Elektromobil za dva miliony rupií, který podle zdroje agentury Reuters zástupci Tesly popsali při jednání, je o čtvrtinu lacinější než nynější nejlevnější nabídka automobilky. Tou je sedan Model 3, jenž v Číně stojí 32 200 dolarů (přes 700 tisíc korun). Na českém trhu Tesla základní verzi Modelu 3 na svém webu nabízí za zhruba jeden milion korun.

Vedení Tesly v květnu v Indii jednalo se zástupci vlády o zřízení výrobní základny pro automobily a baterie v zemi. Diskuse s indickými vládními představiteli v Dillí mají pokračovat tento měsíc, řekly tiskové agentuře dva obeznámené zdroje.

Tesla chce stavět gigafactory v Indii

Zástupci Tesly se podle nich setkají s indickým ministrem obchodu Pijušem Gojalem. Očekává se, že budou hovořit o vytvoření dodavatelského řetězce pro elektromobily a případné přidělení pozemků pro stavbu továrny. Ministerstvo obchodu na žádost o komentář nereagovalo.

Automobilka dříve uvedla, že její nová platforma nové generace sníží výrobní náklady o 25 procent a mohla by být základem více modelů. Neupřesnila, o které modely se bude jednat, ani kolik budou stát.

Na této platformě se budou montovat vozy v továrně, kterou Tesla staví v Mexiku. Automobilka plánuje její rozšíření i do dalších závodů. Tesla elektromobily vyrábí v amerických státech Kalifornie a Texas. Mimo Severní Ameriku má továrny u Berlína a v Šanghaji.

Šanghajský závod je největším závodem společnosti a zastane téměř 40 procent celosvětové kapacity automobilky. Plány na rozšíření kapacity v této továrně čekají na schválení regulačních orgánů.

