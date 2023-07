Tesla míří na dětský trh. V Číně začne prodávat elektrickou čtyřkolku inspirovanou Cybertruckem

Americká společnost Tesla přichází na čínský trh s novým produktem. Začne zde prodávat svojí elektrickou dětskou čtyřkolku nazvanou Cyberquad, která je inspirovaná v současné době vyvíjeným elektrickým SUV Tesla Cybertruck.

Cena za elektrickou čtyřkolku, která je určena pro děti ve věku od osmi do dvanácti let, by se podle agentury Bloomberg měla na čínském trhu pohybovat okolo 1670 dolarů, tedy více než 35 tisíc korun.

Prohlédněte si elektrickou čtyřkolku Tesla Cyberquad:

Cyberquad určený pro čínský trh má dojezd 13 kilometrů a baterie vydrží zhruba jeden a půl hodiny. Maximální rychlost je s ohledem na děti stanovena na osm kilometrů v hodině, přičemž Cyberquad má dva rychlostní stupně. Futuristicky vyhlížející čtyřkolka pak uveze malé řidiče s váhou do padesáti kilogramů.

Podívejte se na elektrickou čtyřkolku Tesla Cyberquad v praxi

Elektrická dětská čtyřkolka Cyberquad byla poprvé představena v roce 2019 jako koncept a v současné době se již se prodává v některých zemích.

