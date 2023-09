Rozšíření mediálního impéria? Křetínský vstoupil do hry o britské vydavatelství Telegraph

Český miliardář Daniel Křetínský vstoupil do aukce, ve které má zájem investovat v britském vydavatelství Telegraph Media Group, uvedl to server Financial Times. Kromě něj mají o koupi zájem i další subjekty, včetně mediálního domu DMGT, vydávající bulvární deník Daily Mail, uvedli lidé blízcí procesu.

Žádné oficiální částky ani nabídky ohledně celé akce zatím zveřejněny nebyly. Server Financial Times nicméně uvedl, že cena za britské vydavatelství by se mohla dostat až na 500 milionů liber, tedy zhruba 14,3 miliardy korun. Celou aukci, která začne v příštím týdnu, vede americká banka Goldman Sachs.

Podle zdrojů obeznámených se situací se nejeví jako pravděpodobné, že by Křetínský koupil celé vydavatelství, je však možné, že nakonec skončí s menšinovým podílem ve společnosti. Sám Křetínský v rozhovoru s Financial Times minulý měsíc uvedl, že „nebude platit přemrštěné ceny za trofejní mediální aktiva“. „Obvykle investujeme do médií, která potřebují nějakou podporu. Není v naší DNA bojovat o trofeje," řekl Křetínský.

Mezi další uchazeče o investici ve vydavatelství Telegraph patří i mediální dům DMGT, který vydává konzervativní bulvární deník Daily Mail, deník The Mail on Sunday či Metro.

Kolem Daniela Křetínského je v rámci mediálních akvizic v posledních měsících rušno. V dubnu tohoto roku ovládl český miliardář francouzské vydavatelství Editis, druhé největší knižní vydavatelství v zemi. Největším akcionářem je i v maloobchodním řetězci Fnac Darty, který prodává knihy, hudbu a elektroniku.

Na francouzském trhu o něm bylo slyšet i v průběhu léta, kdy odeslal nabídku na odkup obchodního řetězce Casino. Do něj chce Křetínský se svými obchodními partnery vložit 1,2 miliardy eur, v přepočtu zhruba 29 miliard korun, aby pomohli odvrátit hrozící bankrot společnosti.