Čína povolila první létající taxík, a ještě bez pilota. Osvědčí se ve městě?

Letoun vypadá jako dron na hraní, ale je výrazně větší. Připravuje se na to, že bude létat mezi mrakodrapy v jihočínském Kantonu. Vejdou se do něj dva cestující. Pilot nebude zapotřebí, stroj poletí automaticky. Další takové létající taxíky se připravují různě po světě. Nevyjasněnou otázkou zůstává, jestli má opravdu smysl pouštět nad přeplněné ulice ještě robotické stroje.

Starou laickou představu létajícího automobilu ukázal v roce 1965 francouzský film Fantomas se zlobí. V něm geniální zločinec uniká pronásledovatelům poté, co se z jeho automobilu Citroën DS vysunou křídla a dvě trysky a vůz se na startovací dráze zvedne do vzduchu a odletí.

Takovýto létající automobil by ovšem potřeboval ranvej, nestačil by mu heliport, ani silnice a ulice s běžným provozem. Nemluvě o tom, že přidat do auta skládací křídla, proudový motor a další nádrž s palivem je úkol vskutku herkulovský.

Auta, která měla na sobě namontovanou konstrukci s křídly a vrtulí, se už objevila, ale v praxi se neprosadila. Konstruktéři na nich ovšem stále pracují, jako třeba slovenská firma Klein Vision, která vyvíjí vůz s křídly, jež se dají na zemi umístit podél trupu, takže nepřesahují jeho půdorys.

„Automobil“, který nejezdí, jenom létá

Dnes se označením létající automobil obvykle myslí stroj, který po silnici nejezdí, ale létá nad ní. Dokáže startovat i přistát kolmo. Nečekají se od něj výškové rekordy, pohybuje se níže a pomaleji než klasický vrtulník, oproti němu však bývá méně hlučný.

Předchozí vývoj těchto strojů založených na spalovacích motorech ztratil svůj cíl, protože éra automobilů se spalovacím motorem ve světě postupně končí. A tak se konstruktéři létajících automobilů zaměřili na elektromotory.

Právě elektrickému stroji daly v půli října čínské úřady povolení k provozu coby bezpilotnímu vyhlídkovému letounu a taxi. Nese označení EH216-S a vyrábí jej čínská společnost EHang. Sídlí v Kantonu, kde už má i továrnu. Jak uvádí časopis The Economist, právě tam se chystají první lety.

Maximální dolet: zatím 30 kilometrů

Tento létající taxík se má dostat do provozu ještě před koncem letošního roku. Vzápětí po získání povolení od leteckého úřadu uzavřela firma smlouvu také s radnicí pětimilionového města Che-fej (v mezinárodním přepisu Hefei), že za 100 milionů dolarů dodá městu stovku svých strojů na vyhlídkové lety pro turisty.

Dvoumístný EH216-S pohání šestnáct malých vrtulí namontovaných na osmi ramenech umístěných v dolní části stroje. Je dlouhý téměř šest metrů a vysoký necelé dva metry. Celkově, i s pasažéry, může vážit až 620 kilogramů. Rychlostí až 130 kilometrů v hodině může doletět na maximální vzdálenost 30 kilometrů. To není nijak oslnivé, ale pro cestu po městě by mělo stačit. Firma již vyvíjí větší stroj s doletem desetkrát větším. Ten však bude muset získat samostatné povolení.

Společnost EHang věří, že pasažéři v jejím létajícím taxi budou v budoucnu platit obdobné jízdné, jako by jeli v běžném taxíku, a to mimo jiné i díky tomu, že nebude zapotřebí drahý pilot. Nicméně zatím existuje záložní postup, kdy při problémech přistane se strojem lidský pilot u dálkového řízení z pozemního řídicího centra.

V minulosti firma předchozí verze svých strojů zkoušela v různých zemích. Povolení k testovacím letům získala například v Norsku nad neobydlenými oblastmi nebo ve Španělsku, kde by se výhledově mohl stroj dostat i do městských ulic. Podle předpokladů však nejdříve dojde ke schválení pilotované verze a až poté verze bezpilotní.

Trh za 45 miliard dolarů

Ve světě se vyvíjí množství létajících automobilů. Například americká společnost Pivotal slibuje, že od příštího června bude takový letounek prodávat za 190 tisíc dolarů. Pilotovat si jej však bude muset každý sám a bude k tomu potřebovat speciální průkaz.

Plány na robotické létající taxíky a další létající auta rozvíjí také německá společnost Volocopter, firma Wisk, která se letos stala součástí Boeingu, a další konstruktéři.

Středisko pro budoucí mobilitu globální konzultační společnosti McKinsey uvádí, že loni dosáhly objednávky strojů budoucí vzdušné dopravy výši 45 miliard dolarů. Tím se myslí jak létající automobily pro pasažéry, tak nákladní drony a také vyvíjené letouny na jiný pohon než na fosilní paliva.

Jedna věc však je pustit létající auta do terénu mimo zastavěné oblasti (kde může dopravu zajišťovat i vrtulník s podstatně větším doletem), a úplně jiná vpustit je do města. A to ne v počtu jednoho testovacího a pečlivě hlídaného stroje, ale ve velkém. Představa, že v hustém provozu si budou auta vyhýbat nejen na zemi, ale i ve vzduchu, odkud mohou spadnout na další účastníky silničního provozu, je zatím poněkud strašidelná. Snad nám tedy více ukáže právě povolený provoz létajících taxíků v Číně.