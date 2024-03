Přijíždí nový elektromobil. Xiaomi se chce se svým vozem stát jedním z lídrů trhu

Čínský výrobce chytrých telefonů Xiaomi začne tento měsíc dodávat svůj první elektromobil SU7, uvedla agentura Reuters. Xiaomi vstupuje na největší automobilový trh uprostřed cenové války. Uvedení automobilu na trh se čeká 28. března, kdy by měla firma oznámit i jeho cenu.

Pátý největší čínský výrobce chytrých telefonů uvedl, že objednávky bude přijímat v 59 prodejnách, které se nacházejí ve 29 městech po celé Číně. Šéf automobilky Lej Ťün při prezentaci vozu v prosinci řekl, že Xiaomi se plánuje stát jedním z pěti největších výrobců automobilů na světě. Vůz má podle něj lepší akceleraci než automobily výrobců Tesla či Porsche.

Analytici se domnívají, že operační systém vozu sdílený s populárními telefony a dalšími elektronickými zařízeními Xiaomi osloví zejména stávající zákazníky společnosti. Plán vyrábět elektromobil firma oznámila v roce 2021.

Vozy Xiaomi bude v Pekingu vyrábět divize skupiny BAIC s roční kapacitou 200 tisíc aut. Společnost Xiaomi se zavázala, že do deseti let investuje do automobilů deset miliard dolarů (231,3 miliardy korun). Zelenou od regulátorů dostala firma jako jedna z mála, protože úřady se obávají převisu nabídky.

Prodej elektromobilů v Číně za leden až únor meziročně vzrostl o 18 procent, za celý loňský rok se zvýšil o 21 procent. Čínští výrobci letos pod taktovkou lídra trhu, automobilky BYD, kvůli poklesu poptávky výrazně snížili ceny na domácím trhu.

Akcie firmy na zprávu reagovaly prudkým růstem. Na burze v Hongkongu si před koncem obchodování připisovaly asi 12 procent.