Liberty Ostrava podala nabídku na převzetí firmy Tameh

Hutní společnost Liberty Ostrava podala nabídku na převzetí dodavatele energie Tameh Czech. Snaží se tak vyřešit krizi obou podniků, které jsou ekonomicky i technologicky provázané, uvedla agentura Reuters s odvoláním na představitele společnosti Liberty Ostrava.

Mluvčí Tameh Czech Patrik Schober označil aktuální aktivity hutního podniku za zastírací manévr před soudním jednáním. Ve středu soud projedná možnost zrušení moratoria a restrukturalizačním plánu hutní společnosti.

Liberty Ostrava má už delší dobu potíže s placením závazků. Tameh Czech uvádí, že kvůli tomu, že mu huť neplatila, skončil v prosinci v úpadku. Liberty Ostrava zaměstnává zhruba 6000 lidí, Tameh okolo 300. Většina zaměstnanců obou firem od loňského 22. prosince nechodí do práce. Liberty Ostrava už podeváté o týden odložila návrat zaměstnanců do práce. Většina provozů v huti stojí, protože se Liberty stále nedohodla s firmou Tameh na dodávkách energií.

Krizový manažer společnosti Liberty Ostrava Theuns Victor v pátečním rozhovoru s agenturou Reuters řekl, že firma se snaží s Tamehem dohodnout na nižších cenách a objemech dodávek, ale je rovněž ochotna podnik koupit, protože plánuje opětovné spuštění jedné vysoké pece. Mluvčí společnosti Liberty Ostrava dnes podle Reuters uvedl, že firma nabídku na převzetí zaslala akcionářům Tamehu.

„Za tři poslední měsíce bohužel nepřistupovala Liberty Ostrava k řešení svých dluhů aktivně. Až o tomto víkendu poslala do Tameh Czech dopis s nabídkou, která je však neurčitá a technicky neproveditelná, čehož si musí být Liberty Ostrava vědoma. Tameh vnímá dopis jen jako zastírací manévr před středečním jednáním, kterým chce Liberty Ostrava odvést pozornost od skutečného řešení problému, kterým by mělo být vrácení téměř osmi miliard korun zpět do ČR a zaplacení starých dluhů,“ uvedl Schober.

Tameh je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodává elektřinu, plyny a páry. Liberty zase dodává Tamehu palivo. Victor uvedl, že pokud by snahy o uzavření nových obchodních podmínek či převzetí Tamehu ztroskotaly, má Liberty Ostrava v plánu instalovat elektrické kompresory, které by do vysoké pece dodávaly vzduch. To by podle něj zabralo zhruba rok a vyžádalo by si to dodatečné náklady.

Firmu Liberty Ostrava chrání před věřiteli moratorium vyhlášené soudem, ale restrukturalizační správce podle serveru Seznam Zprávy navrhl, aby moratorium soud zrušil. Firma je podle něj v platební neschopnosti. Soud o tom bude jednat ve středu v Ostravě. Podle Victora je však firma solventní a předpokládá, že dokáže soud přesvědčit, že moratorium by prozatím mělo zůstat v platnosti.