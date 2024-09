Huť Liberty rozprodává nepotřebný majetek. K mání jsou pozemky i halda odpadu

Zkrachovalá huť Liberty Ostrava a její insolvenční správce zahájili transparentní prodej nepotřebného majetku. Ve výběrovém řízení prodávají odval Lihovarská ve Slezské Ostravě a stavební pozemky o rozloze přes 36 tisíc metrů čtverečních ve Frýdku-Místku. Zájemci musí účast ve výběrovém řízení potvrdit do 7. října. Uvedl to insolvenční správce huti Šimon Peták.

Halda, neboli odval Lihovarská se nachází několik stovek metrů od areálu huti a od roku 1958 se tam vyváží velkoobjemový odpad včetně vysokopecní strusky. Huť chtěla v červenci odval prodat za 120 milionů korun společnosti FDXX strategie z Mikulovic na Jesenicku. Objevilo se však několik zájemců, kteří za něj nabídli více. Na to upozornil i insolvenční správce, který firmě doporučil transparentní prodej například právě formou výběrového řízení. Firma poté návrh na prodej odvalu stáhla.

Na odvalu je souvislá vrstva strusky, jejíž množství se odhaduje téměř na devět milionů tun. Množství strusky stanovil geologický průzkum dělaný metodou vrtů, který minulý měsíc provedla společnost Talpa-RFP.

„Díky průzkumu nyní víme, co prodáváme. Předpokládáme, že v rámci transparentního procesu prodeje Odvalu Lihovarská získáme do majetkové podstavy výrazně vyšší částku než 120 milionů korun, za kterou ho plánovalo dříve prodat za značně pochybných okolností představenstvo Sanjeeva Gupty,“ uvedl Peták.

Šance pro developery

Pozemky ve Frýdku-Místku se nacházejí v jeho místní části Lískovec. Jedná se celkem o 30 parcel, které jsou podle územního plánu určeny zejména pro výstavbu rodinných domů a občanského vybavení.

Detailní informace k oběma nemovitostem jsou dostupné v insolvenčním rejstříku i na internetových stránkách Liberty Ostrava. „Při prodeji postupujeme maximálně transparentně s cílem získat do majetkové podstaty co nejvyšší možnou částku. Zájemci i veřejnost tak mají k dispozici veškeré a detailní informace k prodávaným položkám včetně návrhů smluvní dokumentace,“ uvedl insolvenční správce.

Liberty Ostrava je od června v úpadku. Většina jejích provozů stojí od loňského prosince, kdy huti zastavila společnost Tameh Czech dodávky energií. Převážná část pracovníků je od té doby doma. Minulý měsíc podnik začal odstavovat koksovnu a rozdal výpovědi zhruba 1600 zaměstnancům. Do té doby měla firma zhruba 4000 pracovníků.

Na konci srpna prozatímní věřitelský výbor na návrh insolvenčního správce schválil pro provozy 15 a 16 smlouvy o tollingovém a úvěrovém financování. Tollingovým partnerem je společnost Vítkovice Machinery Trade (VMT) ze skupiny CE Industries Jaroslava Strnada.

Slezská huť patří od roku 2019 Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Liberty Ostrava vyráběla ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl.

