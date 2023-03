Švýcaři vytáhli těžký trumf, ve hře je i zestátnění Credit Suisse. Zájem má i kryptomagnát Sun

AKTUALIZOVÁNO: Švýcarsko zvažuje úplné nebo i jen částečné zestátnění banky Credit Suisse, pokud se nedohodne s finančním ústavem UBS na jejím převzetí. S odkazem na své zdroje o tom informovala agentura Bloomberg. Švýcarské ministerstvo financí zprávu odmítlo komentovat, místní média ale bez bližšího upřesnění vzápětí uvedla, že vláda připravuje tiskovou konferenci se zásadním obsahem. Úřady se stále snaží dojednat záchranu druhé největší švýcarské banky, která je v problémech.

Jednání o záchraně se už dopoledne začala komplikovat, svaz zaměstnanců bank totiž vyzval k okamžitému zřízení pracovní skupiny na pomoc kolegům, kteří pravděpodobně přijdou o práci, uvedla agentura Reuters. Vláda preferuje, aby banku převzal její hlavní domácí rival – největší švýcarská banka UBS. Ta je podle zdrojů listu Financial Times (FT) ochotna zaplatit maximálně jednu miliardu dolarů (22,5 miliardy korun) v akciích, na což Credit Suisse podle zdrojů agentury Bloomberg nechce přistoupit. Banky informace zdrojů odmítly komentovat.

Zakladatel kryptoměny tron Justin Sun pak odpoledne na Twitteru oznámil, že je ochoten Credit Suisse koupit za 1,5 miliardy dolarů (33,7 miliardy korun) a začlenit do webu3, což je decentralizovaná síť v prostřední kryptoměn. „Švýcarsko je vůči kryptoměnám jednou z nejpřátelštějších zemí," napsal.

Ohroženo je deset tisíc pracovních míst

Zdroje FT rovněž uvedly, že švýcarské úřady se chystají změnit zákony tak, aby požadované změny prosadily co nejrychleji a nemusely čekat na souhlas akcionářů. Ti by totiž podle současné právní úpravy museli o návrhu jednat a pak o něm hlasovat. Managementu UBS se podle zdrojů do převzetí Credit Suisse příliš nechce, vláda ale podle nich na tento způsob řešení tlačí. Pokud se UBS nakonec na převzetí druhé největší švýcarské banky Credit Suisse dohodne, v ohrožení je podle zdrojů kolem 10 tisíc pracovních míst.

UBS podle zdrojů FT dopoledne navrhla, že za každou akcii Credit Suisse zaplatí 0,25 švýcarského franku. To je výrazně pod páteční závěrečnou cenou akcií na burze, která činila 1,86 švýcarského franku. Za poslední týden akcie Credit Suisse odepsaly čtvrtinu hodnoty, ještě před globální finanční krizí v roce 2007 se prodávaly až za 90 CHF.

Dramatický pád titána švýcarského bankovnictví

Osud Credit Suisse má nyní v rukou jen hrstka lidí, mezi nimi politik, ekonom či matematik, který posuzuje, zda má kdysi prestižní banka vůbec šanci sama se dostat z problémů. Do nich se dostala kvůli chybným rozhodnutím z minulosti a zejména kvůli ztrátě důvěry, kterou už loni v létě mělo vyřešit personální zemětřesení ve vedení banky. Krize finanční intituce vyvrcholila tento týden a která odstartovala masivní odliv klientských vkladů.

Výsledkem nynějších mimořádných jednání bude velmi pravděpodobně dohoda o rozpadu Credit Suisse Group AG –- finanční instituce, která vznikla před 167 lety. Jak napsala agentura Bloomberg, jde o „dramatický pád titána všemocného švýcarského bankovnictví".

