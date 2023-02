Boeing přestane vyrábět stíhačku F/A-18 Super Hornet, která si zahrála v Top Gunu

Americká společnost Boeing plánuje konec výroby stíhačku F/A-18 Super Hornet, která se loni objevila ve filmu Top Gun: Maverick. Za čtyři desítky let dodala přes 2000 těchto strojů. Poslední z těchto strojů má americkému námořnictvu dodat v roce 2025, pak počítá s koncem této výrobní linky.

Zhruba 1500 pracovníků, od mechaniků po kancelářskou sílu, kteří se na výrobě stroje podílí, firma přesune na jiné programy vojenských letadel. Do těch po uzavření výrobní linky Super Hornetu přibudou finanční prostředky, uvedla mluvčí podniku. Boeing plánuje ve svém centru ve městě St. Louis ve státe Missouri, které se zaměřuje mimo mimo jiné na obranu a bezpečnost, vybudovat tři nové závody. Počítá se s nabíráním nových zaměstnanců.

Super Hornet je druhým letounem Boeingu, u něhož se tento měsíc mluví o důchodu. První den v měsíci výrobce letadel dodal svůj poslední vyrobený Jumbo Jet 747. Obrovské letadlo s typickým hrbem v přední části uskutečnilo první let v roce 1969, tehdy bylo největším komerčním letadlem na světě a prvním letadlem se dvěma uličkami.

Stíhačka je klíčovým produktem obranné divize Boeingu od roku 1997, kdy se společnost spojila s podnikem McDonnell Douglas. Ten letoun F/A-18 Hornet vyvinul v 70. letech minulého století. Jednalo se tehdy o první letadlo s křídly z uhlíkových vláken a první stíhačku vybavenou elektrickým systémem řízení fly-by-wire, který při řízení nahradil táhla, lanka a hydromechanické převody.

Hornety vstoupily do aktivní služby v roce 1983 a své první bojové lety absolvovaly o tři roky později z paluby letadlové lodi Coral Sea. Sehrály klíčovou roli během války v Perském zálivu v roce 1991 a o deset let později pokrývaly bojiště v Afghánistánu. Super Hornet, větší verze s výkonnějšími motory, začala sloužit v roce 1999.

Tyto stíhačky však nakonec zastínil novější letoun F-35 společnosti Lockheed Martin. Prodej letounů Super Hornetů se v posledních letech snížil, protože potenciální zákazníci, jako je Německo a Kanada, se rozhodli pro pokročilejší stíhačky Lockheed, uvedl letecký konzultant Richard Aboulafia.

Boeing se sice stále uchází o prodej stíhaček F/A-18 do Indie, ale za favorita se považuje francouzská stíhačka Rafale, dodal Aboulafia. Americký výrobce letadel uvedl, že pokud si indické námořnictvo vybere její letoun, mohl by pokračovat ve výrobě letounů Super Hornet ještě další dva roky.