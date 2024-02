Převzetí Liberty Ostrava zbrojařským magnátem? Za babku by to dávalo smysl, míní analytici

Možná koupě Liberty Ostrava průmyslovým holdingem CE Industries Jaroslava Strnada, o které spekulují média, by vedla ke spolupráci mezi jednotlivými strojírenskými odvětvími, jimž se s Czechoslovak Group (CSG) věnuje. Shodli se na tom analytici oslovení čtk. Nákup hutě by podle nich mohl být strategickou investicí do budoucna, kdy by napjatá geopolitická situace mohla vyústit ve větší investice do zbrojního průmyslu. Investice by také mohla rozrůznit portfolio holdingu v době ekonomických výkyvů.

Reklama

Nejdůležitější bude podle analytiků pro Strnada výše investice a ideální by bylo, kdyby mohl huť převzít v době její finanční krize zadarmo nebo za velmi nízkou cenu.

„Pro portfolio výrobků CSG může být zajištění stabilního domácího výrobce oceli ještě důležitější než pro jiné. Čelí totiž jednomu z největších paradoxů dnešní doby. Na jednu stranu celý západní svět, a Evropa především, potřebuje významně navýšit výrobu vojenského materiálu. Pro mnoho evropských institucí, firem a investorů je však zbrojní průmysl pod zvláštním drobnohledem, který ztěžuje právě jakékoli investice do zvýšení výrobní kapacity,” řekl datový analytik platformy Datarun Petr Bartoň.

Strnad tak může podle ekonoma Lukáše Kovandy z Trinity Bank kalkulovat s tím, že země EU by kvůli napjaté geopolitické situaci, zejména kvůli válce na Ukrajině, v budoucnu přešly na válečnou ekonomiku. Produkce jednotlivých ekonomik EU by se podřídila válečným cílům, pravděpodobně za vydatné podpory států a veřejných peněz, což by poptávku po oceli povzbudilo, uvedl ekonom. V akvizici tak podle něj Strnad může vidět smysl jak pro časy mírové, v podobě diverzifikace za výhodnou cenu, tak pro možné časy válečné.

Jurák a Andrýsek z CSG jsou novými členy boardu Strnadovy skupiny Zprávy z firem Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem posílila své představenstvo. Jeho novými členy byli od Nového roku jmenováni Zdeněk Jurák, finanční ředitel CSG, a Lukáš Andrýsek, který zastává pozice generálního ředitele divize CSG Mobility a generálního ředitele automobilky Tatra Trucks. Ostatní členové představenstva ve svých pozicích zůstávají. nst Přečíst článek

Nejlépe zadarmo

Důležitým bude podle analytiků ve finále výpočet investora. Poukázali na to, že trh s ocelí je cyklický byznys, který se po současných propadech časem může vrátit do normálu. „Celý segment se zcela jistě stabilizuje, nicméně hlavními tématy jednání bude oddlužení společnosti a nastartování růstu marží. Pouze na oživení trhu v horizontu pár let spoléhat nelze, pokud se nestabilizuje provoz. Několik miliard bude totiž potřeba na vypořádání s věřiteli a nastartování provozu, kde chybí i základní materiály,” uvedl analytik investiční společnosti XTB Štěpán Hájek.

Podle ekonoma investičního portálu Finlord Borise Tomčiaka by tak převzetí Liberty Ostrava mohlo být příliš velké sousto, protože se CSG zatím nepodařilo dokončit akvizici muniční divize Sporting Products americké zbrojovky Vista Outdoor. Východiskem by ale mohlo být, kdyby se huť v době úpadku prodávala zadarmo. „Koncern by se musel kvůli akvizici zadlužit, což by snížilo jeho finanční stabilitu. Ale pokud by hutě Strnad koupil zadarmo, tak by se mohlo jednat o proveditelnou transakci a synergické efekty by se daly najít,” dodal Tomčiak.

Myšlenka prodeje ostravské hutě za korunu byla na stole už v roce 2019, kdy se jí zbavoval její minulý vlastník a současný majitel jejího dodavatele energií Tameh ArcelorMittal. Tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že by za tuto cenu huť koupil. Nakonec ale huť získala Liberty Steel Group za 740 milionů eur, v přepočtu tehdy více než 18,8 miliardy korun.

Návrat zaměstnanců Liberty Ostrava se dál odkládá. Odbory neočekávají, že se situace v dohledné době změní a lidé se vrátí zpět do provozů. Nyní v podniku pracuje asi 1000 lidí, část z nich jsou administrativní pracovníci. Doma jsou zaměstnanci od loňského 22. prosince.

David Ondráčka: Pošle stát Guptovi do Liberty další miliardy přes emisní povolenky? Názory Liberty Ostrava je historicky největší huť v Česku, největší zaměstnavatel na Ostravsku a do jisté míry součást identity města, včetně toho strašného vzduchu, když jedete kolem Bartovic. Fabrika prošla od devadesátek několika zpackanými privatizacemi a celý košatý příběh je opravdu hodně nešťastný. Není divu, že na Ostravsku zanechal mezi lidmi silnou pachuť. David Ondráčka Přečíst článek

Podnikatel Gupta Liberty Ostrava vytuneloval a nyní nekomunikuje, stěžuje si Jurečka Zprávy z firem Majitel Liberty Ostrava neprojevil zájem o jednání o stavu firmy s českou vládou či evropskými úřady, řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj vlastník, kterým je Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, v podstatě ostravskou huť vytuneloval. Současná krize je podle ministra výsledkem sporu dvou firem, do něhož nemůže vláda zasahovat. Liberty je bez dodávek energií, její výroba stojí. ČTK Přečíst článek