Situace v Liberty Ostrava je závažná a může zasáhnout až 100 tisíc lidí, varují odbory

Situace ostravských hutí Liberty Ostrava je velmi vážná, negativní sociální dopady mohou zasáhnout až 100 tisíc lidí, řekl předseda Odborového svazu Kovo (OS KOVO) Roman Ďurčo. Odbory proto vyzvaly vládní i opoziční politiky, aby při jednáních o firmě postupovali jednotně. Oslovili i velvyslanectví Velké Británie, kde má mateřská firma Liberty sídlo.

Liberty Ostrava má i s dceřinými společnostmi 6000 zaměstnanců. Podle Ďurča jsou na hutě ještě navázány další dodavatelské podniky s více než 20 tisíci pracovníky, přičemž možný pád podniku by podle šéfa svazu měla vliv i na rodiny zaměstnanců. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v minulých dnech uvedl, že firma se zatím nechystá propouštět.

Liberty Ostrava čelí poklesu poptávky a má problémy platit své závazky. Soud 29. listopadu vyhlásil individuální moratorium, které huti zajišťuje ochranu před firmou Tameh Czech, jež jí dodává energie. Situace se vyhrotila ve čtvrtek, když společnost Tameh oznámila, že na sebe podala insolvenční návrh kvůli platební neschopnosti, protože jí Liberty, její jediný zákazník, už půl roku neplatí. Huť Tamehu dluží dvě miliardy korun. Tameh následně v pondělí uvedl, že řízeně ukončí provoz do středy.

Šéf OS KOVO upozornil na to, že zaměstnanci ostravských hutí jsou ve velké nejistotě. Po ukončení provozu firmy Tameh bude muset Liberty podle něj poslat zaměstnance domů, odbory proto budou chtít s vedením společnosti jednat o tom, za jakých podmínek se tak uskuteční.

Odbory žádají jednotné řešení

Ďurčo se v minulých dnech setkal se zástupci opozice i vlády. „Chceme, aby v případě řešení situace Liberty postupovali jednotně,“ zdůraznil Ďurčo. V této souvislosti připomněl postup státu při insolvenci další moravskoslezské firmy OKD. Podle něj je nutné fungování hutí zachovat, protože mají vysokou přidanou hodnotu a případný pád společnosti by mohl mít vážné důsledky pro celý region. „Vnímáme, že situace je nebezpečná. Žádná vláda nesmí pád takové společnosti dovolit, je potřeba jednat,“ zdůraznil šéf svazu. Odbory mají naplánována jednání i s regionálními politiky.

O situaci Liberty Ostrava bude ve středu odpoledne jednat se zástupci společnosti ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN). Vláda chtěla po Liberty, aby začátkem tohoto týdne předložila ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) věrohodný plán restrukturalizace Liberty Ostrava. Úřad v pondělí oznámil, že ministerstvo obdrželo odpověď. Stát je navíc věřitelem firmy. Státní pojišťovací společnost EGAP poskytla firmě dřív garanci v hodnotě 1,5 miliardy korun za úvěr a v září za Liberty Ostrava zaplatila pohledávku 60,8 milionu eur, což nyní vymáhá.

Od července 2019 je někdejší Nová huť součástí skupiny Liberty Steel z globálního koncernu GFG Alliance (Gupta Family Group Alliance) britského podnikatele Sanjeeva Gupty a nese název Liberty Ostrava.

Podle analytiků za současnou neschopností hutě Liberty Ostrava splácet finanční závazky může vedle nižší poptávky hlavně špatné vedení britským vlastníkem. Vygenerované peníze neuváženě půjčilo do jiných společností v koncernu Sanjeeva Gupty, shodli se analytici.