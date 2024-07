Definitivní konec? Liberty Ostrava se chystá sfouknout koksovnu

Hutní firma Liberty Ostrava, která je od června v úpadku, chce zavřít koksovnu a chystá se propouštět. Podle odborářů by se propuštění mohlo týkat až 2600 lidí. Společnost má zhruba 5000 pracovníků. Firma návrh na snížení počtu zaměstnanců předložila odborům dnes. Liberty to oznámila v tiskové zprávě, kolika zaměstnanců by se propouštění mohlo týkat, v ní neuvedla.

Předseda základní organizace Odborového svazu KOVO Liberty ČR Petr Slanina řekl, že podle informací, které od vedení firmy odboráři dostali, by se propouštění mohlo týkat až 2600 lidí. Podle něj je to více než polovina současného počtu zaměstnanců.

"Budeme žádat insolvenčního správce, aby převzal pravomoci představenstva, aby představenstvo toto nemohlo udělat, aby nemohlo ty lidi propustit. Tím se snižuje hodnota firmy, protože majetek Liberty Ostrava je bez zaměstnanců v podstatě skoro bezcenný," řekl Slanina. Zhruba 2300 zaměstnanců by podle něj mělo odejít do konce listopadu a 300 do konce ledna.

Prodlužování agónie

"Toto obtížné opatření zřejmě povede k nezbytnému snížení nákladů, které je nutné provést, aby mohly být zachovány životaschopné provozy druhovýroby spolu s pracovními místy v této části podniku a bylo zajištěno, že společnost bude atraktivní pro potenciální nové vlastníky nebo investory. Společnost Liberty dokončuje výběr mezinárodní investiční banky, která povede proces hledání nového majitele těchto provozů," sdělila firma.

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy jí Tameh zastavil dodávky energií. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma. V červnu na sebe firma podala insolvenční návrh a soud ji poslal do úpadku. V návrhu Liberty uvedla, že její závazky po lhůtě splatnosti, které není schopna plnit, převyšují pět miliard korun. Zaměstnanci Liberty Ostrava už dva měsíce nedostali mzdy a náhrady jim vyplácí stát prostřednictvím úřadu práce.

Koksovnu i svou poslední fungující vysokou pec huť odstavila a už déle než půl roku je udržuje v takzvaném teplém útlumu, kdy je teplo podstatně nižší než při normálním provozu. Dnes společnost uvedla, že podle navrhovaného plánu by se zařízení na výrobu železa a oceli odstavila a udržovala, ale koksovna by se zavřela.

„To by mělo dopad na všechny zaměstnance těchto provozů, kromě těch, kteří jsou potřební k bezpečné údržbě těchto agregátů, a také na další pozice v celém podniku. Toto obtížné rozhodnutí odráží zákonné povinnosti společnosti Liberty Ostrava v rámci insolvence, mezi které patří odpovědnost vůči věřitelům za zachování životaschopného podniku,“ uvedla firma.

