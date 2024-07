Moravia Steel stojí o rychlé převzetí celé druhovýroby v Liberty. Hromadné výpovědi se odkládají

Skupina Moravia Steel - Třinecké železárny má zájem o rychlé převzetí celé druhovýroby v Liberty Ostrava. Apeluje na její zaměstnance, aby zatím nepodávali výpovědi. Skupina to uvedla v prohlášení po jednání s představiteli vlády o strategii výroby oceli v České republice. Má i strategický plán budoucího využití areálu prvovýroby ostravské huti.

„Velmi si vážíme setkání s ministry, kteří významným způsobem překrývají problematiku výroby české oceli a zároveň aktuální situaci v druhé české huti - Liberty Ostrava. Na setkání jsme představili naše konkrétní kroky k rychlému převzetí druhovýroby ve společnosti Liberty Ostrava, což umožní významné části zaměstnanců společnosti setrvat v zaměstnání,” uvedl předseda představenstva Moravia Steel Petr Popelář.

Předseda základní organizace Odborového svazu KOVO Liberty ČR Petr Slanina řekl, že v dané situaci jde o dobrou zprávu, znamenalo by to zachování podstatné části firmy.

Druhovýroba může představovat i více než polovinu z 5000 zaměstnanců. „Vnímáme to jako velice dobrou nabídku, a to z toho důvodu, že se o to zajímá vlastník, který má zkušenosti s ocelařinou v České republice, a věděl by, co s podnikem dělat,” řekl Slanina.

Skupinu Moravia Steel miliardáře Tomáše Chrenka tvoří zejména společnosti orientované na hutnictví železa, kovoobrábění, strojírenskou výrobu a obchod se souvisejícími produkty. Do skupiny patří více než 20 společností, klíčovou firmou jsou Třinecké železárny (TŽ). Ty v současné době pracují na rozsáhlém dekarbonizačním projektu, který má zachovat výrobu kvalitní a zelené oceli.

Co bude se zaměstnanci Liberty

„Synergie a možnosti využití obou areálů umožní zachovat v České republice maximální objem výroby oceli. Zároveň budou řešením pro komplexní dekarbonizaci ocelářského průmyslu v Česku,” uvedl generální ředitel TŽ Roman Heide.

Zároveň apeloval na zaměstnance Liberty Ostrava, kteří zvažují podání výpovědi, aby s tím ještě počkali. „Chápeme, v jak těžké situaci se zaměstnanci Liberty Ostrava nacházejí, ale s ohledem na jejich odbornost je jejich setrvání v současné chvíli klíčové,” uvedl Heide.

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy huti zastavila společnost Tameh Czech dodávky energií. Převážná část zaměstnanců, kterých má podnik zhruba 5000, je od té doby doma. V úterý Liberty Ostrava oznámila, že předložila odborům návrh na snížení počtu zaměstnanců. Podle odborů má odejít až 2600 lidí.

