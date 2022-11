Spořitelně i Komerční bance vyrostly díky ČNB zisky o desítky procent. Zveřejnily je v den schvalování windfall tax

České spořitelně i Komerční bance razantně rostou zisky. Může za to skutečně jen růst sazeb České národní banky, kvůli čemuž na banky chce uvalit windfall tax?

Reklama

Největší tuzemské bance, České spořitelně, vzrostl za první tři čtvrtletí letošního roku čistý zisk meziročně téměř o 40 procent na 15 miliard korun. Provozní zisk se zvýšil o 35,6 procenta na 22 miliard korun a provozní výnosy o 21,8 procenta na 37,8 miliardy korun. Vyplývá to z konsolidovaných výsledků hospodaření, které Česká spořitelna zveřejnila.

Podle banky je za zvýšením provozního zisku zejména obchodní růst a celkový vývoj po pandemii covidu-19. Nejdůležitější složkou provozních výnosů je čistý úrokový výnos, který se v meziročním srovnání zvýšil o 24 procent na 27,6 miliardy korun. Rostly klientské úvěry i vklady, vývoj podpořily také investice do dluhopisů. „Čistý úrokový výnos byl též pozitivně ovlivněn prostředím vyšších úrokových sazeb odrážejících se na straně úvěrů a vkladů,“ uvedla banka.

Lukáš Kovanda: ČNB místo vyšších úroků sází na intervenci za silnější korunu Názory ČNB úroky nechává beze změny, v příštím roce moc klesat nebudou. Centrální banka místo vyšších úroků sází na intervenci za silnější korunu, čímž například sráží ceny pohonných hmot v ČR. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Zisk Komerční banky vzrostl o polovinu

A daří se i Komerční bance. Té vzrostl čistý zisk za první tři čtvrtletí letošního roku meziročně o 51,1 procenta na 12,9 miliardy korun. Výnosy stouply o 28,2 procenta na 29 miliard. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila banka. Loňský výsledek ovlivnila protiepidemická opatření a také úrokové sazby byly loni výrazně nižší. Celkový objem úvěrů skupiny Komerční banky letos v prvních třech čtvrtletích stoupl, ale třeba objem nově poskytnutých půjček na bydlení se výrazně propadl.

„Rizikový profil úvěrového portfolia je odolný, přestože jsme zaznamenali zhoršující se ukazatele důvěry mezi podniky a spotřebiteli,“ sdělil generální ředitel banky Jan Juchelka. Za celý rok očekává banka meziroční nárůst čistých bankovních výnosů o více než 20 procent.

Reklama

Windfall tax se blíží

Největší tuzemské banky představily výsledky hospodaření v den, kdy budou ve sněmovně poslanci ve třetím čtení schvalovat takzvanou daň z mimořádných zisků. Mezi sektory, na které by daň měla dopadnout, jsou i banky. Těm podle vlády rostou zisky mimořádným způsobem díky růstu úrokových sazeb České národní banky.

Podle původního návrhu mělo do této daně spadnout pět či šest největších tuzemských bank, tedy včetně České spořitelny i Komerní banky. Poslanci však mohou schválit i pozměňovací návrh, podle něhož by do windfall tax spadly všechny banky. Daňová sazba by pak byla 60 procent z oněch mimořádných zisků, které by se vypočítaly na základě předchozích tři či čtyř let. Také není jisté, zda se budou zisky danit již za rok 2022 nebo až od roku 2023.

Guvernér ČNB Aleš Michl: Připravte se na inflaci 20 procent. A v příštím roce na propad ekonomiky Leaders A je to tady. Nová makroekonomická prognóza ČNB už nepočítá s růstem české ekonomiky v příštím roce. České hospodářství v roce 2023 čeká pokles o 0,7 procenta, řekl po jednání bankovní rady guvernér ČNB Aleš Michl. ČTK Přečíst článek

Raiffeisenbank pomohla i fúze s Equa bank, zisk stoupl téměř jednou tolik Zprávy z firem Raiffeisenbank v ČR za tři čtvrtletí letošního roku meziročně stoupl čistý zisk o 89 procent na 5,47 miliardy korun. Aktiva banky vzrostla o 14 procent na 599 miliard korun, uvedla banka. Zisky letos výrazně rostou také ostatním velkým bankám. ČTK Přečíst článek