Jančurův rival na železnici chystá linky dál na východ

Majitel soukromého železničního dopravce Gepard Express Albert Fikáček chce od prosince 2025 spustit mezinárodní linku směrem do východní či jihovýchodní Evropy. Zatím jich oznámil pět, připustil ale, že zřejmě nebudou spuštěny všechny. Firma chce uplatnit lehátkové vozy a lokomotivy, které byly určeny pro linku Praha - Čop. Podle webu Zdopravy.cz jde o linky do Litvy, na Ukrajinu, do Polska či do Chorvatska.

Firma vznikla před 3,5 lety a snahou bylo jezdit z Prahy do ukrajinského Čopu, kde však Fikáčkovi zkřížil plány konkurent. V současnosti na lince jezdí RegioJet, taktéž dopravce z Brna.

„Pro současné plány máme vozový park zajištěn, na některých linkách budou jezdit zřejmě pronajaté lokomotivy. Jsme připraveni i pro variantu, že bychom jezdili do Litvy či na Ukrajinu, kde je široký rozchod. Jedná se totiž o vagony, u nichž lze převazovat podvozky,“ řekl Fikáček. Záměrně zvolil netradiční trasy, které vnímá jako nepříliš atraktivní pro ostatní dopravce.

Atraktivitu snižuje právě změna rozchodu. I proto například RegioJet končí se svými vlaky v Čopu a také v polské Přemyšli, protože dále už je rozchod širší. I když si lze koupit jednu jízdenku na cestu z Česka na Ukrajinu, cestující musí v pohraniční stanici přestupovat do jiné soupravy.

V současnosti provozuje Gepard Express na objednávku Brna vlaky mezi krajským městem a vídeňským letištěm a Kraj Vysočina a Jihočeský kraj ho vybraly jako dopravce pro jindřichohradecké úzkokolejky. Na těch se doprava neprovozuje od října 2022.

