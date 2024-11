Soud zarazil snahu Guptova impéria zůstat ve hře o Liberty Ostrava

Dva týdny před věřitelským výborem padl verdikt důležitý pro budoucnost hutě. „Rozhodnutí vrchního soudu jednoznačně potvrdilo oprávněnost a důvodnost návrhu na omezení dispozičních práv huti, která už dříve zneužila ochranu před věřiteli,“ říká insolvenční správce Šimon Peták.

Vrchní soud v Olomouci zamítl odvolání zkrachovalé hutní společnosti Liberty Ostrava proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, který firmě zakázal nakládat s podstatnou částí majetku. Své rozhodnutí soud odůvodnil například podezřelým postoupením pohledávek Liberty Ostrava za polskou firmou Liberty Czestochowa na singapurskou společnost Viant. Vyplývá to z informací v Insolvenčním rejstříku.

„Rozhodnutí vrchního soudu jednoznačně potvrdilo oprávněnost a důvodnost návrhu na omezení dispozičních práv huti, která už dříve zneužila ochranu před věřiteli. Místo toho, aby se dlužník snažil zajistit dostatek finančních prostředků v období krize, realizoval celou řadu podezřelých a nestandardních transakcí, a to zejména při nakládání s pohledávkami vůči spřízněným osobám,“ řekl insolvenční správce Šimon Peták.

Odvolací soud uvedl, že zásah do dispozičních práv Liberty považuje za přiměřený. Omezení dispozičních oprávnění firmy podle soudu adekvátně zajišťuje její majetkovou podstatu v prokázané důvodné obavě o to, zda firma bude jednat s péčí řádného hospodáře, v zájmu věřitelů, i za účelem naplnění základních zásad insolvenčního řízení.

Oslabení Guptovy pozice

Slezská huť patří od roku 2019 Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty.

Jak napsaly Hospodářské noviny, pro Guptu znamená verdikt soudu oslabení jeho pozice před schůzí věřitelů, která se uskuteční 28. listopadu. Dokument o 33 stranách shrnuje důvody, proč soud nepovažuje Guptu za osobu, která má poctivý záměr řešit úpadek.

Liberty Ostrava ve svém odvolání například namítala, že pohledávku za polskou firmou ve výši 83 milionů eur (přes dvě miliardy korun) postoupila ještě před podáním insolvenčního návrhu. Peníze za ni ale má dostat až za dva až čtyři roky. Soud uvedl, že toto postoupení bylo výhodné pro osoby spřízněné s Liberty Ostrava a za pochybné označil i odložení splatnosti pohledávky.

„Z dokumentů je patrno, že datum bylo na smlouvu doplněno až dne 13. 6. 2024 v pozdních hodinách. I kdyby k postoupení došlo před podáním insolvenčního návrhu, došlo by k porušení omezení při nakládání s majetkem dlužnice podle zákona o preventivní restrukturalizaci,“ uvedl soud. Z rozhodnutí vyplývá, že skupina Liberty postoupila společnosti Viant další pohledávky za zhruba 270 milionů eur (skoro sedm miliard korun).

Prodej pod cenou

Firma Viant drží pohledávky za několik miliard a pokusí se je přihlásit na věřitelské schůzi. Insolvenční správce je pravděpodobně neuzná.

Vrchní soud upozornil také na záměr huti prodat odval Lihovarská ve Slezské Ostravě výrazně pod jeho tržní cenou. Po zásahu insolvenčního správce a prozatímního věřitelského výboru firma návrh stáhla a haldu prodává ve výběrovém řízení. Také zde podle soudu vyvstala důvodná obava, zda Liberty měla zájem jednat ve prospěch majetkové podstaty a ve prospěch věřitelů.

Věřitelský výbor teď tvoří EGAP, který má zajištěnou pohledávku zhruba 1,5 miliardy korun. Další významný věřitel je s 340 miliony korun italská společnost Danieli, která měla Guptovi postavit novou hybridní pec.

Tři zbývající členové věřitelského výboru jsou podle informací HN spojeni s podnikatelem Jaroslavem Strnadem a jeho skupinou CE Industries, od nichž Liberty Ostrava získala pro provozy rourovny a válcovnyna obnovení výroby půl miliardy korun. Důležitější je firma Gomanold, která převzala pohledávku banky Greensill ve výši 15,23 milionu eur (asi 385 milionů korun). Dále Bazcom CZ, která zase ve výboru nahradila firmu Reelgate.

