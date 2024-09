Gupta se odvolal. Do hry o Liberty by se mohl vrátit přes pohledávky

Hutní společnost Liberty Ostrava zastoupená advokátem a bývalým ministrem spravedlnosti za ANO Robertem Pelikánem se odvolala proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, který jí zakázal nakládat s podstatnou částí jejího majetku. O odvolání bude rozhodovat Vrchní soud v Olomouci. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku, upozornil na to server e15. Liberty Ostrava je od června v úpadku.

Pelikán v odvolání uvedl, že firma je přesvědčena, že soud usnesení vydal přesto, že nebyly splněny podmínky pro nařízení předběžného opatření. Liberty podle něj neučinila žádný úkon, kterým by nevýhodně nakládala s pohledávkami vůči ostatním členům koncernové skupiny, není nečinná při nakládání s majetkem za účelem eliminace zmenšování majetkové podstaty, ani nenakládá nevýhodně s emisními povolenkami.

Slezská huť patří od roku 2019 Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Liberty Ostrava vyráběla ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl.

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy huti zastavila společnost Tameh Czech dodávky energií. Převážná část pracovníků je od té doby doma. Minulý měsíc podnik odstavil svou koksovnu a rozdal výpovědi zhruba 1600 zaměstnancům. Do té doby měla firma zhruba 4000 pracovníků. Okolnosti související s Liberty Ostrava už několik měsíců prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Na konci srpna prozatímní věřitelský výbor na návrh insolvenčního správce schválil smlouvy o tollingovém a úvěrovém financování pro provozy 15 a 16 huti, tedy rourovnu a válcovny plochých výrobků. Tollingovým partnerem se stane společnost Vítkovice Machinery Trade ze skupiny CE Industries Jaroslava Strnada. Druhovýroba v těchto provozech se rozjede v polovině října.

