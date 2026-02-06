Sladký paradox: rekordní úroda, ale méně cukru. Tereos TTD brzdí přesycený trh
Cukrovary Tereos TTD letos zpracovaly téměř tři miliony tun řepy. Díky rekordním výnosům se podařilo udržet objem suroviny i přes menší osevní plochy. Výroba cukru ale přesto klesla a sektor dál svírá nadbytek produkce i nízké ceny.
Cukrovary společnosti Tereos TTD vyrobily v loňské kampani 354 tisíc tun cukru, meziročně asi o 18 tisíc tun méně. Zpracovaly přitom 2,91 milionu tun řepy z více než 35 tisíc hektarů.
Plochy sice klesly zhruba o 12 procent, mimořádně vysoké výnosy, v průměru 82,9 tuny na hektar, ale výpadek téměř vyrovnaly.
Kvalita kolísala
Cukernatost dosáhla 16,86 procenta, což znamená mírné zlepšení, zároveň však jednu z nejslabších hodnot posledních let. Ke konci kampaně se navíc kvalita řepy zhoršovala, což komplikovalo výrobu.
Ceny zůstávají dole
Evropský trh je nadále přesycený a ceny cukru se drží na minimech. I přes omezení osevních ploch tak tlak na výrobce trvá a v odvětví pokračuje uzavírání závodů.
Investice budou nižší
Firma, která zaměstnává kolem 500 lidí, po letech masivní modernizace zpomalí investice. Desítky milionů korun zaměří hlavně na bezpečnost, efektivitu a ekologii provozu.
