Škoda Auto více vyrábí, ale méně prodává. Spoléhá na Indii

Škoda Auto vyrobila ve svých závodech za tři čtvrtletí 647 200 aut, což je o 11,9 procenta více než loni. Údaj nezahrnuje výrobu v partnerských závodech v Číně, Německu a na Slovensku. Odbyt směrem k prodejcům stoupl o 8,3 procenta na 645 500 vozů, uvedla fIrma.

Dodávky koncovým zákazníkům klesly o 22,3 procenta na 544 500 vozů. Důvodem meziročního poklesu je přetrvávající napjatá situace v zásobování kvůli událostem ve světě. Na výsledek měla vliv válka na Ukrajině, výrazný nárůst cen surovin a energií, přetrvávající nedostatek polovodičů a nestabilní dodavatelské řetězce.

"Poptávka po modelech Škoda zůstává vysoká. Děláme proto vše, co je v našich silách, abychom co nejdříve zpracovali nevyřízené objednávky. Vedle toho chceme pokračovat v úspěšném růstovém kurzu na indickém trhu. Dodávky našich vozů zde již převýšily odbyt za celý loňský rok," uvedl člen představenstva odpovědný za prodej a marketing Martin Jahn.

Škoda Auto expanduje do Vietnamu. Chce si tím posílit pozici v regionu Zprávy z firem Automobilka Škoda Auto vstupuje na trh ve Vietnamu. Evropské modely tam nabídne již v příštím roce, od roku 2024 budou ve Vietnamu k dispozici také vozy vyráběné v Indii. Zpočátku Škoda počítá s prodejem 30 tisíc vozů ročně, následně chce prodeje zvednout až na 40 tisíc aut za rok. Škoda Auto o informovala v tiskové zprávě. Loni Škoda Auto po celém světě dodala 878 200 vozů. ČTK Přečíst článek

Mateřský Volkswagen minulý týden uvedl, že Škodě za letošních devět měsíců klesl provozní zisk o 4,9 procenta na 856 milionů eur, tedy asi 21 miliard korun. Vzhledem k vysokému množství nevyřízených objednávek a zvýšení počtu dodaných vozů na důležitém růstovém trhu v Indii o 186,9 procenta očekává Škoda pozitivní provozní výsledek i za celý rok.

Škoda vyrábí 12 modelových řad. Provozuje tři výrobní závody v České republice, má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem. Celosvětově zaměstnává 45 tisíc pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

Hrozí přesun výroby Volkswagenu z Česka? ptá se Bloomberg Zprávy z firem Německý automobilový koncern Volkswagen by v případě přetrvávajícího nedostatku zemního plynu mohl přesunovat výrobu z Německa a východní Evropy do jiných zemí, napsala agentura Bloomberg s odvoláním na vyjádření zástupců podniku. Koncern Volkswagen má továrny v Německu, České republice a na Slovensku, tedy v zemích, které patří v Evropě k nejzávislejším na ruském plynu. ČTK Přečíst článek

