Jak a do kdy změnit zdravotní pojišťovnu? Času již není mnoho

V České republice působí aktuálně sedm zdravotních pojišťoven. Pokud chcete tu svou změnit, na žádost o přechod k jiné pojišťovně máte nyní čas jen do konce března. Druhý letošní termín pro podání žádosti je až tři měsíce před koncem roku 2024.

Pokud chcete kvůli svému lékaři či zajímavým benefitům přejít letos k jiné zdravotní pojišťovně, máte na to už jen několik málo hodin. Změnit zdravotní pojišťovnu totiž můžete jen jednou ročně, a to ještě jen k prvnímu dni pololetí, tedy pouze k 1.lednu a k 1.červenci. Zdálo by se, že tak je ještě dost času, ale není to pravda, protože je potřeba podat žádost o změnu, respektive přihlášku k nové pojišťovně, v několikaměsíčním předstihu. Jde to nejdříve šest měsíců a nejpozději tři měsíce předem.

Nejbližší termín přechodu k jiné zdravotní pojišťovně tak je sice 1.července, přihlášku ale letos musíte podat nejpozději do 31.března 2024. Ačkoliv jsou nyní sváteční dny, dá se tento termín pro podání změny zdravotní pojišťovny stihnout bez problémů ale díky elektronickému podání.

Jak podat žádost o změnu zdravotní pojišťovny

Přihláška k nové zdravotní pojišťovně se může podávat tedy hned několika způsoby. V běžném pracovním dni to jde osobně na přepážce pojišťovny, nebo pak vzdáleným způsobem odesláním vyplněného formuláře poštou nebo elektronicky, což je na konci lhůty pro podání přihlášky ostatně obvykle i jediná možná varianta.

Elektronickou žádost je možné podat jednoduše prostřednictvím interaktivního online formuláře s názvem přihláška pojištěnce přímo na webových stránkách dané pojišťovny. Další možností je zaslání formuláře datovou schránkou, přes elektronickou ePodatelnu nebo Portál či někdy i přímo přes aplikaci zdravotní pojišťovny. Při využití elektronické komunikace navíc není obvykle nutné už dokládat další doklady. Návod na vyplnění jednotlivých kolonek přihlášky ke zdravotní pojišťovně je uvedený na webových stránkách každé pojišťovny.

Při klasickém osobním jednání na pobočce je jinak nutné mít občanský průkaz a doklad o zaměstnání. OSVČ zase potřebují živnostenský list a výpis měsíčních záloh, které platí zdravotní pojišťovně. Studující a penzisté pak musí dokládat svůj status potvrzením o studiu nebo dokladem o přiznání důchodu.

Přecházet k jiné zdravotní pojišťovně je možné dokonce i v případě, že u své původní zdravotní pojišťovny nemáte vyrovnané všechny nedoplatky či penále. Ty totiž změnou pojišťovny nezmizí, ale zdravotní pojišťovna je i nadále bude po svém dlužníkovi vymáhat.

Na co nezapomenout před změnou zdravotní pojišťovny

Každá ze sedmi zdravotních pojišťoven v Česku má ve svém portfoliu jinou nabídku benefitů i jinou strategii, jak lákat pojištěnce i kde navazovat smlouvy se zdravotními zařízeními. Ne každý, kdo v tuzemsku poskytuje zdravotní služby, má totiž sjednané smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Benefity jsou tak jedna věc a dostupnost lékařů či zdravotnických služeb hrazených konkrétní pojišťovnou věc druhá.

Změnou zdravotní pojišťovny tak sice můžete získat proplacení dalších služeb a plateb, které jste u původní pojišťovny neměli, ale na samotném pojistném nijak neušetříte. Nejde totiž o komerční pojištění, které by vznikalo na základě smlouvy, ale jde o povinné veřejné zdravotní pojištění podle zákona.

Před změnou zdravotní pojišťovny se tak vyplatí si ověřit, zda lékaři a zdravotnická zařízení, které navštěvujete, spolupracují právě s tou zdravotní pojišťovnou, ke které chcete přejít. Jinak se může stát, že budete muset změnit lékaře, nebo si za ošetření u něj budete muset platit přímo ze svých peněz, protože nebude mít smlouvu s vaší novou zdravotní pojišťovnou. To bývá častý problém například u psychiatrických a psychoterapeutických ordinací nebo u zubařů a dalších soukromě ordinujících specialistů a soukromých klinik.

V případě, že se ke změně zdravotní pojišťovny rozhodnete, je třeba změnu ohlásit i svému lékaři. Zaměstnanci pak mají povinnost změnu oznámit také svému zaměstnavateli a to do 8 dní, jinak jim hrozí pokuta za pojistné placené na nesprávnou zdravotní pojišťovnu.

Kdo musí být zdravotně pojištěn

Zdravotní pojištění je v České republice ze zákona (Zákon o veřejném zdravotním pojištění) povinné pro každého, kdo zde má trvalý pobyt, získal zde azyl nebo pracuje pro zdejší zaměstnavatele se sídlem na území České republiky a s pracovněprávním vztahem uzavřeným podle předpisů České republiky.

Zdravotní pojišťovny v České republice:

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZKRATKA KÓD DATOVÁ SCHRÁNKA Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky VZP 111 i48ae3q Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky VOZP 201 p3aaext Česká průmyslová zdravotní pojišťovna CPZP 205 mk5ab8 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví OZP 207 q9iadw9 Zaměstnanecká pojišťovna Škod ZPS 209 5kpadkp Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky ZPMV 211 9swaix3 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna RBP 213 edyadmh

zdroj: Portál občana a zdravotní pojišťovny

