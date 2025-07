Trump od srpna zavede clo 30 procent na zboží z EU

Spojené státy zavedou od 1. srpna na dovoz zboží z Evropské unie clo 30 procent. Vyplývá to z dopisu adresovaného šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové, který na své síti Truth Social zveřejnil americký prezident Donald Trump. Von der Leyenová uvedla, že EU je připravena pokračovat v jednáních do 1. srpna a nevyloučila přijetí odvetných opatření, pokud to bude nutné. Tři nejmenovaní představitelé EU agentuře Reuters v reakci na oznámení řekli, že hrozba uvalení cel je jen vyjednávací taktikou.

Mluvčí Evropské komise Olof Gill tento týden uvedl, že EU by chtěla dosáhnout obchodní dohody se Spojenými státy před 1. srpnem, mohlo by to být možné i v nadcházejících dnech. To dnes von der Leyenová potvrdila a zdůraznila, že EU dlouhodobě usiluje o vyjednání řešení. Dodala, že uvalení cel 30 procent na zboží z EU by narušilo klíčové transatlantické dodavatelské řetězce a poškodilo podniky i spotřebitele na obou stranách Atlantiku.

Trump zveřejnil také dopis adresovaný mexické prezidentce Claudii Sheinbaumové. Z toho vyplývá, že Mexiko bude od 1. srpna také čelit clu 30 procent, napsala agentura Reuters.

Trump varuje před odvetou

Trump v dopise také varoval, že pokud by EU chtěla vyhlásit odvetná cla, tak o stejné procento Spojené státy svá cla dále zvýší. EU již dříve oznámila protiopatření proti americkým clům, jejich platnost však odložila.

Podle informací bylo v reakci na současné dění narychlo svoláno na nedělní odpoledne v Bruselu jednání takzvaného Coreperu, tedy velvyslanců členských států při EU. Diplomaté by měli řešit, jak by se EU měla zachovat a jaké kroky by případně měla přijmout. Jde zejména o možnost zavedení protiopatření. EU přijala již v dubnu první balík protiopatření proti americkým clům za 21 miliard eur (asi 518 miliard korun), následně ho ale odložila o 90 dní, do tohoto pondělí 14. července. Jestliže nedojde k jeho dalšímu odkladu, měla by tedy tato opatření začít platit. Podle informací z posledních dní se v souvislosti s jednáním s americkou stranou uvažovalo o dalším odkladu těchto protiopatření, není ale jasné, zda nynější Trumpovo rozhodnutí tuto situaci nezměnilo.

Trump na začátku dubna představil rozsáhlá cla, která označil za reciproční, s minimální sazbou deset procent na většinu zboží dováženého do USA. Na dovoz výrobků z EU zavedl clo 20 procent. Den po začátku platnosti cel však s okamžitou platností na 90 dní snížil většině zemí takzvanou reciproční sazbu na deset procent. Prezident uvedl, že v této pauze chce zemím umožnit uzavřít s USA dvoustranné dohody.

Koncem května Trump uvedl, že jednání s EU o obchodu jsou obtížná a nikam nevedou, takže doporučí, aby od 1. června platilo na dovoz z EU clo 50 procent. Nakonec se však rozhodl termín pro dosažení dohody posunout, nejprve na 9. červenec a pak na 1. srpen.

V posledních dnech Trump rozeslal dopisy s informací o zavedení cel řadě obchodních partnerů, včetně Japonska, Jižní Koreje či Kanady. Oznámil také clo 50 procent na dovoz mědi.

Trumpova administrativa vyhlásila cíl uzavřít za 90 dní 90 dohod. Ambiciózní cíl se ale setkal se skepsí ze strany obchodních expertů, kteří znají náročná a zdlouhavá obchodní jednání z minulosti. Dohodu se americké vládě zatím podařilo dojednat s Vietnamem a s Británií.

