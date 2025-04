Obyčejný byznys: Čeští roboti pečují o solární parky. Pohybují se autonomně díky radaru

Firma Smaut seká trávu pomocí autonomních sekaček v řadě evropských solárních parků. Zajišťuje sečení u rozvoden rakouských drah, či španělské energetiky. Zároveň technici firmy, kterou založil Vincenc Šopík, testují již provoz i na plantážích v Jižní Americe. Nejnověji najde autonomní sekačka uplatnění na letišti v britském Birminghamu.

„Díky naší technologii autonomního řízení napojeného na radary a elektrickému pohonu se zvýšila schopnost samostatné práce průmyslových robotických sekaček. Nyní pracujeme na tom, aby se roboti dokázali sami dobít z energie vyrobené ve spravovaných elektrárnách. Provoz totiž vyjde násobně levněji, než spalovací motor, nebo elektřina z běžné sítě. Navíc pak bude provoz prakticky bezemisní,” popisuje technologii mladý elektroinženýr.

Podívejte se na autonomní sekačky v akci:

V roce 2023 se technikům Smautu podařilo jako prvním v Evropě certifikovat sekací stroj Spider, který vyrábí další česká firma Dvořák-svahové sekačky, pro autonomní provoz, který zajišťují jejich unikátní technogie. „Námi vyladěný Spider tak může sám jezdit a sekat v oplocených areálech solárních parků,” dodává Alan Ilczyszynn, ředitel Smautu. Cena stroje Spider vybaveného automní technologií Smaut je zhruba dva miliony korun a firma z Českého Brodu jich už osadila několik desítek.

Firmu Smaut Vincenc Šopík s přáteli založil po letité zkušenosti s výstavbou solárních parků, kterých vybudovali více než stovku. Smaut vychází z divize jeho stavební firmy, která se od roku 2015 věnuje údržbě zeleně a sekání trávy na solárních elektrárnách. „Každoročně posekáme přes 6 tisíc hektarů ploch solárních elektráren pomocí autonomních sekacích strojů, sekacích traktorů a křovinořezů. V roce 2017 jsme začali přemýšlet o zefektivnění údržby solárních parků a její automatizaci. A jako ideální řešení nám vyšla flotila středně velkých sekacích strojů. Vyvinuli jsme technologii na jejich autonomii, takže operátor je doveze na místo, zapne a o zbytek se postarají naprosto samostatně,” popisuje Šopík.

Sekání prostor v solárních parcích se koná dvakrát ročně, tráva a náletové dřeviny nesmějí panelům stínit. To by mohlo skončit omezením výkonnosti a ve finále k úplnému oslepnutí a výměně. „Automomní stroje jsou pro údržbu solárních parků ideální, protože se rozkládají na obrovských plochách s rozlohou desítek fotbalových hřišť, takže zajišťovat jejich údržbu s využitím lidské práce je velice náročné,” vyhodnocuje své letité zkušenosti Šopík. V začátcích si vyzkoušeli tradiční metody s partami sekáčů a dostupnou zahradní technikou. Brzy však zjistili, že to kvůli nákladům a nedostatku lidí není schůdná cesta. „Navíc jsem si uvědomil, že jsem od povahy technik a ne zahradník, a proto jsme vsadili na roboty a jejich vývoj. Potenciál této naší technologie je obrovský, a hlavně k našemu řešení neexistuje konkurence. Naše obrovská výhoda je v tom, že stroje neustále testujeme v ostrém provozu námi spravovaných solárních elektráren,” uzavírá vyprávění o strojích, které váží 350 kilogramů, jsou osazené speciální řídící jednotkou a propojené s pokročilými navigačními systémy radarů a čidel.

Stroj se díky tomu dokáže sám, dle přesného plánu pohybovat ve vysoké trávě v terénu s překážkami a konstrukcemi pro panely. Smaut má dle Šopíka další velké plány a v žádném případě nechce do budoucna působit jen na solárních elektrárnách. Pilotní jednání již probíhají například i s českým Ředitelstvím silnic a dálnic.