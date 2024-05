A Čína se směje. Evropa levný elektromobil nyní nevytvoří. Ztracená příležitost, zní z Renaultu

Levný elektromobil značky Twingo ve spolupráci automobilek Volkswagen a Renault nevznikne, spekulace zdrojů potvrdil šéf Renaultu Luca de Meo. Uvedla to agentura Reuters, podle níž konec rozhovorů znamená komplikaci ve snaze těchto automobilek čelit konkurenci ze strany čínských výrobců elektromobilů.

Reklama

„Chtěl jsem ukázat, že evropský průmysl by mohl spolupracovat jako tým. Myslím si tedy, že je to ztracená příležitost, ale možná budou nějaké jiné,“ řekl De Meo na okraj konference VivaTech v Paříži. Zdroje agentury Reuters minulý týden uvedly, že jednání ukončil Volkswagen, který preferuje vývoj svého vlastního elektromobilu.

Potenciální partnerství mezi Volkswagenem a Renaultem by dalo dohromady renomované značky ze dvou největších evropských ekonomik. Vznikla by také protiváha asijským rivalům, kteří se snaží na evropském trhu etablovat.

Tlak na Volkswagen

Konec vyjednávání tedy znamená, že německá automobilka bude muset zřejmě vyvinout svůj vlastní cenově dostupný elektromobil. Renault bude pokračovat ve vývoji svého elektrického Twinga, které by chtěl mít na trhu v roce 2026.

Na evropský trh nyní díky svým levným modelům pronikají čínští výrobci elektromobilů, což tlačí evropské automobily ke snižování nákladů a urychlování vývoje nových modelů.

Evropská komise (EK) loni začala vyšetřovat subvencování výroby elektromobilů v Číně, což by mohlo vést k zavedení dodatečných cel na dovoz těchto vozů do Evropské unie. Spojené státy už oznámily, že od srpna zvýší cla na dovoz elektromobilů z Číny z 25 na 100 procent.

Stanislav Šulc: Biden dokončí to, co spustil Trump. Celní válku s Čínou Názory Zatímco si Donald Trump už třetí předvolební kampaň nasazuje MAGA čepičku a trousí všude frázi America First, v současnosti to je paradoxně jeho protivník v nadcházejících prezidentských volbách, kdo Ameriku opět posadí na trůn. Alespoň pomyslně. Joe Biden totiž zavádí dost přísná cla na čínské zboží. Co bude následovat? Očekávat lze téměř cokoli. Stanislav Šulc Přečíst článek

Zavedením cel na dovoz elektromobilů z Číny se EU střelí do vlastní nohy, uvedl šéf BMW Zprávy z firem Vedoucí představitelé německých automobilek Volkswagen a BMW varovali před zavedením nových cel na dovoz elektromobilů od čínských výrobců do Evropské unie. ČTK Přečíst článek

Rusové budou těžit lithium za polárním kruhem Money Rusko předpokládá, že se do roku 2030 zbaví závislosti na dovozu lithia a některých dalších vzácných nerostů. Ruské zpravodajské agentuře TASS to řekl Jevgenij Petrov, šéf úřadu Rosnědra, který v Rusku vydává licence k těžbě. ČTK Přečíst článek